Localizan con vida en Barro al vecino de Noia que estaba desaparecido desde el sábado

Manuel Seoane Mosquera, el vecino de Noia, de 41 años, que estaba en paradero desconocido desde las seis de la madrugada de este sábado, fue localizado con vida pasadas las 13.00 horas de este domingo en el municipio pontevedrés de Barro.

Al parecer fue un viandante que había leído la noticia de la desaparición en el diario Faro de Vigo quien le vio y avisó al 112, que también fue alertado por otra persona.

Ambas llamadas alertaban de la presencia de un hombre cerca de la carretera N-550, en Barro, indicando que "parecía ocurrirle algo". Hasta allí se desplazaron las Urxencias Sanitarias y la Guardia Civil. Hasta el lugar se desplazó también una ambulancia, que le prestó asistencia sanitaria y le trasladó al Hospital de Montecelo. El hombre se encontraba desorientado.

Según la Guardia Civil, Manuel Seoane salió de su casa sin teléfono móvil, sin documentación y sin dinero. Su desaparición se consideró de alto riesgo, pues tiene antecedentes de desorientación y se temía que pudiera encontrarse en una situación de extrema vulnerabilidad (posibles intenciones autolíticas).

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El Concello de Noia suspendió una reunión que había convocado para las cuatro de la tarde de este domingo para coordinar un operativo de búsqueda en el que iban a participar efectivos de la Policía Local, Protección Civil y GES junto a voluntarios de la Cruz Roja.