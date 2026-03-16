Aena convoca una nueva reunión para coordinar los aeropuertos gallegos en pleno desplome del tráfico en Santiago

Aena ha convocado para este martes en el aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro la segunda reunión del Grupo de Trabajo de Conectividad de Galicia, un foro creado para tratar de mejorar la coordinación entre las tres terminales de la comunidad. Al encuentro asistirán representantes de la Xunta, la Delegación del Gobierno, las administraciones locales y las cámaras de comercio gallegas. La cita llega en un momento especialmente delicado para el aeropuerto compostelano. Los últimos datos de tráfico correspondientes a febrero confirman la fuerte caída de pasajeros que arrastra la terminal desde la marcha de Ryanair. El pasado mes pasaron por Lavacolla 130.533 viajeros, un 29,8 % menos que en el mismo mes del año anterior, mientras que en enero la caída interanual ya había alcanzado el 29,2 %. En lo que va de año, el aeropuerto acumula 263.612 pasajeros, un 29,5 % menos que en el mismo período de 2025.

Un debate aún sin soluciones concretas

El grupo de trabajo convocado por Aena pretende analizar la situación del sistema aeroportuario gallego y explorar fórmulas para mejorar su conectividad. Sin embargo, la primera reunión celebrada el pasado 5 de noviembre dejó pocas conclusiones concretas.

En aquel encuentro, el director de Datos y Mercado Aeronáutico de Aena, Ignacio Biosca, descartó que el proceso de coordinación implique limitar destinos o especializar aeropuertos. «No vamos a limitar ningún destino en ninguna ciudad. Lo que vamos a hacer es, a partir de datos objetivos, ver qué destinos encajan más en cada una de las ciudades; porque luego las compañías aéreas son las que deciden dónde operar», explicó tras una reunión que se prolongó durante tres horas.

El encuentro sirvió principalmente para compartir datos preliminares y fijar un calendario de trabajo, pero no se plantearon medidas concretas para reorganizar el mapa aeroportuario gallego. Tampoco se abordó la posibilidad de especializar cada terminal en determinados tipos de tráfico, una propuesta defendida por el Concello de Santiago, que considera que Lavacolla debería consolidarse como el aeropuerto de referencia de la comunidad. Desde la Xunta se insistió entonces en que los tres aeropuertos —Santiago, Vigo y A Coruña— deben seguir operando vuelos comerciales y mantener su papel como infraestructuras de referencia en Galicia.

A las puertas de la temporada de verano

La reunión del grupo de trabajo se produce también a escasas dos semanas del inicio de la temporada de verano en la red aeroportuaria española, el período en el que se concentra el mayor volumen de tráfico aéreo del año y que resulta clave para recuperar pasajeros y rutas. En este contexto, varias aerolíneas han anunciado nuevas conexiones para los próximos meses desde Santiago. Entre ellas figura la apertura de tres rutas por parte de Vueling, que conectará la capital gallega con Ibiza, Jerez y Marrakech. Esta última comenzará a operar el 27 de marzo con dos frecuencias semanales, mientras que el enlace con Jerez arrancará el 3 de junio y el de Ibiza el 18 del mismo mes.

La programación de verano incluirá además la extensión de la ruta con Zúrich durante los meses estivales, así como nuevas operaciones de aerolíneas internacionales. United Airlines estrenará un vuelo directo a Nueva York y KLM iniciará una conexión con Ámsterdam que permitirá enlazar con su red global desde el principal hub de la compañía neerlandesa. Aer Lingus, por su parte, incorporará una nueva ruta directa a Cork y ampliará la frecuencia de los vuelos con Dublín hasta cinco semanales.

Obras y cierre temporal del aeropuerto

A la caída del tráfico se suma otro factor que marcará los próximos meses: las obras de mejora en la pista del aeropuerto. Los trabajos obligarán a cerrar completamente la infraestructura entre el 22 de abril y el 27 de mayo, un parón de 35 días que paralizará toda la actividad aérea.

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El impacto económico directo de este cierre en la restauración y el comercio situados dentro del propio recinto aeroportuario se estima en más de 5,3 millones de euros, una cifra que no incluye el efecto indirecto sobre la economía de Santiago y su entorno. La coincidencia de este escenario con la debilidad del tráfico convierte el momento actual en uno de los más complejos para el aeropuerto compostelano en los últimos años.