El aeropuerto de Oporto anuncia 14 nuevas puertas de embarque: «Nuestra ambición es hacer un aeropuerto de 30 millones de pasajeros»

Primer paso para que la principal puerta de entrada y salida de la Eurorregión de Galicia y el norte de Portugal crezca aún más. El aeropuerto de Oporto contará con 14 nuevas puertas de embarque para garantizar su expansión durante los próximos años. Así lo anunció este lunes el presidente de Vinci, Nicolas Notebaert, durante los actos de celebración del 80º aniversario de la terminal lusa.

La concesionaria proyecta diez puertas «a pie» en el extremo norte de la terminal actual, cuatro pasarelas a modo de fingers en la existente y un nuevo área de equipajes. En la pista de aterrizaje, en la cual acaban de invertir 50 millones de euros, se añadirán una nueva salida más rápida para despegues, una renovada terminal de carga y el centro de mantenimiento de TAP que acarreará una inversión de 30 millones de euros. Además, se reservará el espacio para la futura estación del tren de Alta Velocidad que lo conectará con Braga, Valença, Vigo y el resto de la línea hacia Lisboa. Todo ello al margen del nuevo Plan Director, actualmente en fase final de diseño.

Plan en desarrollo

«Nuestra ambición es hacer de este un aeropuerto de 30 millones de pasajeros, ese es nuestro nivel de ambición», destacó durante el acto el ministro de Infraestruturas luso, Miguel Pinto Luz. En el acto, en el que también estuvo presente el presidente del Gobierno, Luís Montenegro, se destacó que los aeródromos del país suponen el 2,8% de su PIB y generan casi 140.000 puestos de trabajo. El jefe del ejecutivo aseguró que «Vinci tiene en Portugal su operación más rentable en el mundo», aunque cree que «es posible hacer más y hacerlo más deprisa» en el desarrollo de este tipo de infraestructuras.

Noticias relacionadas

El aeropuerto de Francisco Sá Carneiro rozó el pasado año los 17 millones de viajeros, un 6,3% más que en 2024. En la actualidad cuenta con rutas a 120 destinos de Europa, África y toda América.