¿Qué tiempo hará en Semana Santa en Galicia?

Los planes más inmediatos que el descanso permitirá a quienes hagan puente este jueves —festivo en Galicia por el día de San José— no se verán frustrados por la meteorología. Galicia se quedará estos días por encima de los 20 grados, alcanzando los 25 en gran parte de la comunidad para este martes. Para la jornada festiva, en las ciudades el mercurio se moverá entre los 21 y los 24 grados.

Con la salvedad del sábado y el viernes por la tarde, que el sur de Galicia se verá afectado por una borrasca situada al oeste de la Península que dejará tormentas el interior de Pontevedra y de A Coruña, el oeste de Pontevedra y el sur de Lugo, aunque serán puntuales y no serán de intensidad, según avanza el delegado de la la Agencia Estatal de Meteorología en Galicia, Francisco Infante.

La próxima escapada está ya a la vuelta de la esquina. Son muchos los que esperan hacer las maletas para disfrutar de los días de descanso que les toquen en Semana Santa, ya sea toda o una parte. Aunque todavía quedan casi dos semanas para coger el coche rumbo a la playa, la montaña o la aldea, o tomar un vuelo para desconectar de la rutina, los modelos de predicción ya avanzan qué tipo de ropa tocará llevar en ese viaje.

“Las previsiones más probables son que hará más frío de lo normal y que serán unos días más secos de lo habitual”, detalla Infante. A modo de ejemplo, el delegado de la Aemet en Galicia apunta que, si A Coruña suele moverse en esa primera semana de abril en torno a los 17 grados de temperatura máxima, se puede quedar en los 16.

En cuanto a las precipitaciones, la previsión a día de hoy apunta a que serán menores que las habituales para esa época del año. Lo que todavía no se puede concretar es qué días lloverá ni con qué intensidad.