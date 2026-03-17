Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Preparativos para los cortes de tráfico en A PasaxeEl imperio del nuevo dueño del edificio CitroënNuevo centro de ocio en MarinedaEl adiós de un templo de las galletas en A CoruñaRenovación en los 'hair studios' de A CoruñaGalicia cambia el paraguas por la manga corta
instagramlinkedin

Una gallega heredará pese a que su madre la borró del testamento

Los magistrados concluyen que la demandante tiene derecho a la legítima porque pese a la «escasa relación» entre ambas mujeres, no existió una situación de «abandono»

La última sentencia del caso fue emitida por la Sección Sexta de la Audiencia de Vigo.

La última sentencia del caso fue emitida por la Sección Sexta de la Audiencia de Vigo. / Marta G. Brea

Marta Fontán

Vigo

La Audiencia de Vigo ha confirmado una sentencia que declara nula la cláusula de un testamento con la que una madre desheredó «expresamente» a una de sus hijas dos años antes de fallecer. La mujer razonó su decisión «por la total y absoluta ausencia de relación» existente entre ambas y por el «daño psicológico» dado el «abandono sentimental» sufrido por parte de su hija.

Los magistrados sin embargo dictaminan que, al contrario de lo que resolvió la madre en vida, la demandante tiene derecho a percibir la legítima correspondiente ya que pese a que durante muchos años existió escasa relación entra las dos, no se puede hablar de «abandono» debido a que no había una «falta de comunicación absoluta entre ambas»: la madre «era conocedora de la vida» de la hija y ésta, que durante una larga etapa no tuvo contacto con su progenitora y pasó también una época en prisión, acabó regresando a Vigo y existió relación «al menos» durante un tiempo en el que la madre estuvo hospitalizada.

La sentencia emitida por la Sección Sexta va en la línea de otra reciente en la que también se obligó a devolver la legítima a otro hijo desheredado. En la resolución judicial que se acaba de conocer los jueces repasan lo que estipula la Ley de Derecho Civil de Galicia. Las «justas causas» para desheredar a un legitimario son, según consta textualmente en el texto legal, haber «negado» alimentos a la persona testadora o haberla «maltratado de obra o injuriado gravemente», entre otros supuestos.

Lo que dice el Tribunal Supremo

Los magistrados acuden también a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que consolidó el «maltrato psicológico reiterado» dentro de la causa de desheredación del maltrato de obra, debido a la «angustia, desasosiego o dolor moral que padece a una persona a consecuencia del abandono de sus hijos», aunque avisando de que no puede ser causa de desheredación «cualquier degradación de la relación afectiva o del trato familiar».

En casos así, fallecida la persona que otorgó el testamento, ante un proceso judicial quien debe aportar la prueba de que la desheredación fue «justa» son los herederos legítimos. En este procedimiento esa persona era la otra hija de la fallecida y hermana de la demandante, que esgrimió que la falta de relación afectiva entre su madre y su hermana tenía encaje en el maltrato psicológico.

Noticias relacionadas

La sala, en un fallo contra el que cabía recurso ante el Supremo, afirma que pese a la escasa relación entre la hija desheredada y la madre, las declaraciones de los testigos no permiten colegir que existiese «mala relación» ni que la fallecida hubiese verbalizado que tuviera un «fuerte pesar» y, en definitiva, padeciese un «sufrimiento relevante» achacable a su hija.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Alerta en las carreteras gallegas: conductores que llegan en coche al juicio o a los cursos de recuperación de puntos pese a tener el carné retirado
  2. Galicia suma ya 226 radares tras activarse dos nuevos en Carral y Vigo
  3. Tres grandes obras de A Coruña compiten por el mejor proyecto de ingeniería de Galicia
  4. Ir a 80 km/h por el centro de A Coruña: de ser sanción a enfrentarse a prisión
  5. Invertir en vivienda en Galicia no es negocio: “Aquí nadie se hace rico con un piso en alquiler”
  6. “Era la primera vez. Nunca más alquilaré”: así quedó la vivienda que Vicente (53 años) encontró destrozada
  7. Un hombre de 39 años, trasladado al Hospital de A Coruña tras sufrir una agresión en Ponteceso
  8. Fallece el joven de Ferrol de 19 años hospitalizado tras el incendio en Recimil

El plan B para llegar a FP: la Consellería de Educación abre el plazo para inscribirse en las pruebas de acceso

El plan B para llegar a FP: la Consellería de Educación abre el plazo para inscribirse en las pruebas de acceso

Demasiado formados para su trabajo: la sobrecualificación se enquista y afecta a uno de cada cuatro graduados universitarios

Demasiado formados para su trabajo: la sobrecualificación se enquista y afecta a uno de cada cuatro graduados universitarios

Indagan si un hospital privado de Ourense infló el coste para las arcas públicas de cirugías maxilofaciales

Una gallega heredará pese a que su madre la borró del testamento

¿Qué es el 'Bed Racing Challenge'? La disputa por conseguir cama en el Camino de Santiago que preocupa a los albergues

¿Qué es el 'Bed Racing Challenge'? La disputa por conseguir cama en el Camino de Santiago que preocupa a los albergues

Un informe revela que Galicia lidera la presencia de tramos de autopistas peligrosos en el territorio nacional

Un informe revela que Galicia lidera la presencia de tramos de autopistas peligrosos en el territorio nacional

El aeropuerto de Oporto anuncia 14 nuevas puertas de embarque: «Nuestra ambición es hacer un aeropuerto de 30 millones de pasajeros»

El aeropuerto de Oporto anuncia 14 nuevas puertas de embarque: «Nuestra ambición es hacer un aeropuerto de 30 millones de pasajeros»

Los cazadores gallegos alertan sobre las restricciones a la codorniz: «Es matar económicamente a los cotos»

Los cazadores gallegos alertan sobre las restricciones a la codorniz: «Es matar económicamente a los cotos»
Tracking Pixel Contents