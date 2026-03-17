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Sanidad

Indagan si un hospital privado de Ourense infló el coste para las arcas públicas de cirugías maxilofaciales

La Fiscalía denuncia a la empresa Recoletas por sospechas de falsedad y estafa, por cobrar al Sergas operaciones con sedación en las que presuntamente solo hubo anestesia local. La diferencia elevaría el coste de ese concepto de 76,44 a 110,89 euros por intervención

Instalaciones del hospital privado El Carmen, en el centro de Ourense.

Instalaciones del hospital privado El Carmen, en el centro de Ourense. / I. OSORIO

Javier Fraiz

Ourense

Después una primera investigación preprocesal en el marco de sus propias diligencias, la Fiscalía de Ourense tomó la decisión de presentar una denuncia contra el grupo empresarial Recoletas, que gestiona en la ciudad los hospitales privados El Carmen y Cosaga. El ministerio público observa indicios de posibles delitos de falsedad documental y estafa, en relación a cirugías maxilofaciales en las que presuntamente solo se aplicó anestesia local pese a que fueron facturadas al Sergas —la administración pública paga por los pacientes que son externalizados a la red privada— como si se hubiera practicado una sedación, un concepto asistencial más caro.

Tras una información adelantada por eldiario.es, el gabinete de comunicación de la Fiscalía confirma que la denuncia de la institución pública ha sido interpuesta contra el centro médico El Carmen, el grupo Recoletas Salud Ourense, los directores o gerentes de ambas empresas, así como el cirujano del área de cirugía oral y maxilofacial del hospital El Carmen.

En su denuncia, la Fiscalía pone de manifiesto la externalización de casos de pacientes del Sergas a centros privados, en concreto de personas «que requieren intervención quirúrgica de tipo maxilofacial, que son enviados al centro médico El Carmen y a Cosaga» en Ourense.

La primera de estas dos clínicas, integrada junto a la segunda en el grupo Recoletas Salud, estaría realizando presuntamente «intervenciones de maxilofacial a pacientes del Sergas elaborando facturas en las que se indica que al paciente se le ha practicado sedación, cuando en realidad únicamente se le está realizando una anestesia local, lo que supone que, en lugar de facturar 76,44 euros por la intervención, estarían facturando 110,89 euros al Sergas, con el consiguiente perjuicio para el erario público», detalla el ministerio público.

En su denuncia, la Fiscalía pone varios ejemplos de esta práctica presuntamente irregular. Una situación que también advierte la UDEF de la Policía Judicial de la comisaría de Ourense. El informe de la brigada concluye, según el ministerio público, que «se realizan intervenciones con sedación que conllevan una tarifa más elevada, cuando en realidad las mismas podrían estarse practicando únicamente con anestesia local».

Ante estas sospechas, la Fiscalía de Ourense sostiene que se podrían haber cometido presuntos delitos de falsedad documental y estafa. Ha denunciado el caso y el procedimiento ha recaído en la Plaza Número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ourense, que acordará diligencias para esclarecer si los hechos —como considera el ministerio público— tienen encaje penal y caben responsabilidades.

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Respuesta de la empresa y de la Xunta

Este periódico consultó este lunes a Sanidade, la administración pública perjudicada por la presunta facturación con sobrecostes en las cirugías externalizadas, y también a la empresa denunciada por la Fiscalía. «Desde Recoletas Salud Ourense no vamos a hacer ninguna declaración mientras el procedimiento esté en curso», subraya la mercantil. «A Consellería de Sanidade non ten constancia da comunicación da denuncia por parte da Fiscalía. Cando se teña coñecemento dos termos desa denuncia avaliarase en profundidade e, como non pode ser doutro xeito, colaborarase na investigación, tendo en conta que é un tema que está xudicializado», dice la Xunta.

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