Un informe revela que Galicia lidera la presencia de tramos de autopistas peligrosos en el territorio nacional

Galicia concentra tres de cada diez tramos de autopista con mayor índice de peligrosidad en el conjunto del territorio estatal, según el último informe elaborado por Automovilistas Europeos Asociados (AEA) a partir de los datos del Ministerio de Transportes correspondientes al periodo 2020-2024. De este modo, Galicia es la comunidad autónoma con mayor presencia de tramos peligrosos en vías de altas prestaciones.

En conjunto, estos tramos registraron durante ese periodo 216 accidentes con víctimas, en los que un total de 430 personas resultaron heridas o fallecidas.

La mayoría de estos puntos se concentran en la AP-9, principal eje de comunicación de la comunidad y la vía que soporta el mayor volumen de tráfico en Galicia. Más de veinte de los cien tramos de 1 kilómetro incluidos en el ranking estatal se localizan en esta autopista, repartidos entre las provincias de A Coruña y Pontevedra. A ellos se suman varios puntos en el enlace de acceso a Ferrol de la propia AP-9 y cuatro tramos de la AP-53.

Entre los puntos gallegos peor situados en la clasificación destaca el kilómetro 159 de la AP-9, que se corresponde con el nudo de Puxeiros, en Mos (Pontevedra), que ocupa el puesto 12 del ranking nacional de autopistas con mayor índice de peligrosidad. En ese tramo se registraron 15 accidentes con víctimas y 31 personas heridas o fallecidas entre 2020 y 2024.

El informe recuerda, no obstante, que las autopistas siguen siendo las infraestructuras más seguras de la red viaria española. A pesar de ello, en 2024 su índice de peligrosidad experimentó un ligero aumento respecto al año anterior. En el conjunto del Estado, los 100 tramos de autopistas con mayor riesgo sumaron 502 accidentes con víctimas y 846 personas heridas o fallecidas durante el mismo periodo.

Puntos negros en carreteras convencionales

Más allá de las autopistas, el estudio también identifica varios puntos especialmente peligrosos en carreteras convencionales gallegas. En total, 17 tramos de la red estatal situados en Galicia figuran entre los más conflictivos del país, todos ellos en vías convencionales. Entre 2020 y 2024 acumularon 65 accidentes con víctimas y 82 personas heridas o fallecidas.

El tramo gallego peor situado en esta clasificación se encuentra en el kilómetro 614 de la N-120, a la altura de O Porriño (Pontevedra), que ocupa el puesto 44 del ranking estatal. También aparecen otros puntos destacados como el kilómetro 523 de la N-6 en Lugo, varios tramos de la N-525 en Ourense o el kilómetro 204 de la N-640 a su paso por A Estrada (Pontevedra), este último con once accidentes y doce víctimas, uno de los balances más elevados en términos absolutos.

¿Cómo se determina si una vía es peligrosa?

El análisis de AEA se basa en el denominado Índice de Peligrosidad Medio (IPM), que mide la relación entre accidentes con víctimas y la intensidad del tráfico. Para entrar en la clasificación, los tramos deben registrar un IPM igual o superior a 8,2, es decir, multiplicar por diez la media nacional.

El informe también recoge la evolución de algunos puntos especialmente conocidos por su siniestralidad. Uno de los casos más emblemáticos en Galicia es el del kilómetro 12 de la A-55, a la altura de Mos, que durante años figuró entre los tramos con más accidentes y víctimas de toda España. En el quinquenio anterior llegó a contabilizar 57 accidentes y 95 víctimas.

Sin embargo, en esta edición este tramo ya no aparece entre los 295 kilómetros más peligrosos de la red estatal, lo que indica una mejora de su índice de peligrosidad respecto a periodos anteriores.

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AEA subraya que la identificación de estos puntos negros permite orientar actuaciones de mejora en la red viaria y advertir a los conductores sobre los tramos donde es necesario extremar la precaución, especialmente en vías con elevados volúmenes de tráfico o con características que incrementan el riesgo de accidente.