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Rescatan a seis tripulantes tras hundirse su barco en Porto do Son

Otro pesquero recogió a los marineros del Reisiño cuando ya estaban en el agua

Personal sanitario atendiendo a los náufragos en el puerto de Porto do Son.

Personal sanitario atendiendo a los náufragos en el puerto de Porto do Son. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Porto do Son

El pesquero Reisiño, con base en Muros, y seis tripulantes a bordo, se hundió en la mañana de este martes a la entrada de la ría de Muros-Noia, a unas nueve millas del puerto de Porto do Son.

El 112 Galicia tuvo constancia de lo ocurrido a las 08.40 horas, a través de un aviso de Salvamento Marítimo, que solicitaba asistencia sanitaria en el puerto de Porto do Son tras el hundimiento de un barco.

Uno de los náufragos, atendido por hipotermia y ansiedad.

Uno de los náufragos, atendido por hipotermia y ansiedad. / Cedida

Otro pesquero, el Do Mar, con base en Porto do Son, consiguió rescatar a los seis tripulantes, que habían caído al agua. Posteriormente, fueron trasladados a puerto por la embarcación Salvamar Regulus, de Salvamento Marítimo.

Los seis tripulantes fueron trasladados a Porto do Son por la lancha de Salvamento Marítimo.

Los seis tripulantes fueron trasladados a Porto do Son por la lancha de Salvamento Marítimo. / Cedida

Desde la sala de operaciones del 112 Galicia se informó al Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, así como a la Guardia Civil, a la Policía Local y al Servicio de Guardacostas de Galicia.

Varias ambulancias y profesionales sanitarios prestaron las primeras asistencias a cuatro de los marineros (algunos de ellos senegaleses) en la zona portuaria de Porto do Son. Presentaban síntomas de hipotermia y ansiedad, al igual que los otros dos (un marinero y el patrón de la embarcación), que fueron trasladados al hospital comarcal del Barbanza, en Ribeira.

El naufragio ocurrió cerca de la zona de Basoñas y, según relataron los supervivientes, se debió a una vía de agua.

El Reisiño, un barco de madera, de 17 metros de eslora, dedicado a las artes menores, estaba faenando en la entrada de la ría de Muros-Noia. Estaba operativo desde principios de 1988.

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Según informó Salvamento Marítimo, el avión Sasemar 101 hará un vuelo de reconocimiento, aunque "no hay peligro de contaminación".

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