Demasiado formados para su trabajo: la sobrecualificación se enquista y afecta a uno de cada cuatro graduados universitarios

Las plazas universitarias están cada vez más cotizadas, al menos las de las carreras más solicitadas. Sin embargo, completar un grado no siempre garantiza encontrar un empleo a la altura de las expectativas. En Galicia, casi el 39 por ciento de graduados desempeñan, cuatro años después de titularse, labores para las que están sobrecualificados, como revela un informe del Ministerio de Universidades relativo a la promoción que egresó en 2020, el año de irrupción de la pandemia.

Según las estadísticas que analizan la afiliación a la Seguridad social de quienes terminaron con éxito un grado en 2020, un 38,92% de los universitarios contratados desarrolla un trabajo por debajo de su formación y, de ellos, la mitad ocupa algún puesto en el que no se requiere formación específica y con funciones de carácter manual.

El porcentaje de graduados sobrecualificados —que cotizan en grupos inferiores a los de titulados universitarios— formados en los campus gallegos asciende ligeramente —1,3 puntos porcentuales— respecto a la promoción anterior y marca la cuarta cifra más elevada de la serie desde el curso 2009-2010.

Un fenómeno generalizado

Pese a todo, Galicia no se encuentra entre las comunidades más afectadas por un fenómeno ante el que la Fundación CYD propone crear «más empleo cualificado». Porque, tal y como advierte la entidad, no se trata de que exista un «exceso» de personas con «alta formación», sino de que «el problema radica en la infrautilización del talento» de quienes poseen esos conocimientos. En España, incluyendo los resultados de la UNED, la situación afecta al 38,71% de los graduados, una cifra casi idéntica a la de Galicia, que ocupa el noveno lugar en el ranking estatal. Ni Navarra, la menos afectada, baja del 30%.

La sobrecualificación va ligada a otras dimensiones, como puede ser la temporal: al año de acabar los estudios, es la situación mayoritaria en Galicia, con un 53% de jóvenes trabajando en puestos que no requieren formación universitaria, aunque va disminuyendo conforme pasan los años.

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Lo más determinante, con todo, es qué se estudia. Universidades ofrece datos desglosados por ramas del conocimiento: si, en general, a cuatro de cada diez graduados contratados le sobre formación para las funciones que desempeña, entre los titulados en Ciencias Sociales y Jurídicas son un 57% y casi un 55% entre los que cursaron alguna carrera de Artes y Humanidades. Lo contrario sucede entre los egresados de Ciencias de la Salud, donde la adecuación formación-trabajo roza el 92 por ciento.