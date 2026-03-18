Poco más de 1.000 bebés en un mes: el número de nacimientos en Galicia cae casi un 6% en enero

Este 2026 no tiene pinta de concentrar un nuevo baby boom, por lo menos en Galicia. La comunidad registró en enero 1.037 nacimientos de nuevos gallegos, lo que implica una caída del 5,93% con respecto al mismo período de 2025, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Esta cifra también contrasta con la contabilizada a nivel estatal, ya que en España nacieron 27.476 bebés en enero. Ello supone un aumento de un 2,42% en comparación con el primer de 2025.

Por otro lado, fallecieron más personas este 2026. Los decesos en las cuatro primeras semans del año crecieron en Galicia un 7,24%, con 3.279 muertos. Es más, en lo que va de año, la comunidad contabiliza 6.782 fallecimientos, lo que se traduce en un incremento de casi un 4% en relación al mismo período de 2025. Sin embargo, nivel nacional hay una ligera bajada en este cómputo, de poco más de un 1%, con 88.816 difuntos.

Lugo, la provincia en la que aumentaron los nacimientos y las muertes

A diferencia de las otras tres provincias, Lugo puede presumir de tener el mejor porcentaje de natalidad de Galicia en 2026, pero también el más alto en cuanto a los fallecimientos, donde duplica la variación interanual de la de Pontevedra. En enero vinieron al mundo un total de 132 lucenses, lo que se traduce en un incremento del 2,33 % con respecto al primer mes de 2025.

Sin embargo, en las otras el porcentaje disminuye. En la provincia de A Coruña hubo un 10,61 % nacimientos menos, con 449 bebés en enero. En la de Pontevedra nacieron 366, lo que concluye una variación casi imperceptible con respecto al mismo mes del año pasado, de un 0,85% menos. En Ourense, en cambio, vinieron al mundo 90 nuevos ourensanos (-11,76%).

Además, la lucense es una de las provincias del Estado que registra un mayor número de fallecimientos en las nueve primeras semanas, con 1.057 defunciones, lo que supone un 12% más que en el mismo período del año pasado. Le sigue la de Pontevedra, con 1.885 fallecimientos más que en en ese período de 2025, lo que se traduce en un 6,17% más.

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En A Coruña, la variación interanual de fallecimientos experimentó un ligero aumento, de un 1,23%, con 2.671 muertes. La de Ourense es la única provincia gallega en la que fallecieron menos que en las primeras nueve semanas de 2025 (-1,82%), un total de 968 perecimientos.