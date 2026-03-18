Cuatro personas resultan heridas en Ferrol por un incendio en una vivienda
Ha ocurrido de madrugada en un piso de la calle Cuntis
Europa Press
Cuatro personas han resultado heridas y han tenido que ser trasladadas al Hospital Arquitecto Macide tras declararse un incendio en una vivienda de la calle de Cuntis, en Ferrol.
Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 05.15 horas de este miércoles y fueron los Bomberos de Ferrol los que dieron la voz de alarma después de que un particular alertase de un incendio en un piso y, en un primer momento, indicó que no había personas en el interior del inmueble.
Los propios bomberos comunicaron que podría haber gente dentro de la vivienda, por lo que la central de emergencias informó al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Policía Nacional y Policía Local.
Una vez en el punto, los equipos de emergencias evacuaron el edificio para realizar las tareas de extinción, que se vieron dificultadas por la gran acumulación de material y enseres en el interior de la vivienda.
Los profesionales sanitarios tuvieron que trasladar a cuatro personas heridas.
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