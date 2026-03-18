El Sergas mejorará el sistema de llamamientos para facilitar la conciliación de 100.000 profesionales que cubren vacantes

Casi 100.000 profesionales viven pendientes del móvil para conseguir un contrato en el Sergas. Si no cogen porque no tienen cobertura o no pueden, pierden el trabajo. Esto va a cambiar. La Consellería de Sanidade ha alcanzado un acuerdo con CIG, CSIF, CCOO y UGT para cambiar el sistema de llamamientos para cubrir vacantes. La principal novedad es que se va a implantar un sistema telemático, un aplicativo informático que permitirá a los sustitutos comprobar con antelación qué contratos hay disponibles y elegir el que mejor les convenga, sin tener que estar esclavizados al teléfono, e incluso con la posibilidad de rechazar el trabajo si quieren.

En todo caso, desarrollar esta aplicación informática llevará al menos dos años, según informó la Consellería de Sanidade a los sindicatos, pero supondrá una mejora importante en sus condiciones, pues les facilitará una mejor conciliación de la vida laboral y familiar. «Llevamos tiempo negociándolo, sobre todo la desconexión telefónica, que es la parte más gravosa para los profesionales», explica Ana Ribeiro, de CCOO.

Hasta ahora cuando el Sergas quería cubrir una baja, recurría a la lista de sustitutos a los que iba llamando por orden de puntuación. En los casos en los que hay un mayor volumen de contratos como, por ejemplo, en enfermería, se les podía ofrecer en el momento de la llamada varias opciones, pero tenían que tomar la decisión en el momento. Y sobre todo tenían que responder al teléfono. «Si no atendían la llamada, eso les supone quedarse sin trabajar esa semana y si en un mes dejan de responder a diez llamadas son penalizados: los desplazan al final de la lista durante un año», explica Ana Lestón, de la CIG. «El sistema telemático aporta modernidad, transparencia y más flexibilidad. Ahora los trabajadores viven prisioneros del teléfono», valora.

Cuando se apliquen los llamamientos de forma telemática, al igual que se va a hacer en Educación, los profesionales de las listas de sustitutos podrán saber con más antelación qué contratos hay disponibles y no tendrán que estar pendientes las 24 horas del día del móvil.

«Esta novedad dotará al proceso de contratación temporal de una mayor agilidad y celeridad, buscando alcanzar una pronta respuesta a las necesidades asistenciales que surjan, al tiempo que se consigue una mayor comodidad para los aspirantes», explican desde la Consellería de Sanidade.

Flexibilidad

Pero no es la única mejora impulsada por la Consellería de Sanidade. Habrá más flexibilidad para que los casi 100.000 inscritos en las listas de sustituciones puedan pedir una suspensión de llamamientos bien porque tienen a un hijo enfermo, porque deben cuidar a una persona mayor o por otras casuísticas, que ahora se amplían. De esta forma, evitan ser penalizados si los llaman y no responden al Sergas.

Otro avance importante afectará a los médicos de hospital. Hasta ahora estaban inscritos en listas de llamamiento de ámbito autonómico y, por lo tanto, podían ser contratados para cubrir bajas en cualquier punto de la comunidad. A partir de ahora, podrán elegir en qué área sanitaria quieren trabajar y solo serán requeridos para puestos en ese ámbito. «Creemos que se va a mejorar la estabilidad de los servicios y la vida de estos profesionales», explica Ana Ribeiro.

En las listas de llamamientos tendrán preferencia además a partir de ahora los profesionales que tengan la especialidad que requiera el puesto. Por ejemplo, si se necesita una enfermera para un centro de salud se llamará de forma prioritaria a las que tengan la especialidad en Enfermería Familiar y Comunitaria.

Desde la CIG también destacan otra mejora importante: ya no se exigirá un año con contrato fijo para participar en los procesos de promoción interna.

Además, se unificarán los protocolos para el llamamiento de trabajadoras embarazadas, que hasta ahora eran distintos en cada área sanitaria.

Noticias relacionadas

Según las cifras de la Xunta, en 2025 había 97.830 profesionales inscritos en las listas, de los cuales 14.605 fueron nuevos inscritos. Y se formalizaron ese año 279.303 contratos.