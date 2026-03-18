Un terremoto de grado 2,4 sacude Avión, en Ourense

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) detectó en la tarde de este martes, 17 de marzo, un terremoto con epicentro en el concello ourensano de Avión. Con una magnitud de 2,4 grados en la escala de Richter, el temblor se produjo en torno a las 19.55 horas.

De acuerdo con los datos ofrecidos por el IGN, el seísmo —de escala de intensidad 2— se produjo a una profundidad de 11 kilómetros. Por suerte, no hubo que lamentar daños personales ni materiales.

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Hace algunas semanas se registraron dos terremotos en O Carballiño (Ourense), un de ellos de 1,7 grados de magnitud y otro de grado 2,1.