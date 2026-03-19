Las víctimas de tráfico: "¿Qué votarían si un conductor ebrio hubiese matado a su hijo?"

Con 18 votos a favor y 19 en contra, la comisión de Interior del Congreso tumbó una reforma que llevaba casi año y medio encallada. El PP argumentó fallos técnicos en la tramitación de la rebaja de la tasa de alcohol para justificar su rechazo, ERC reclamó más medidas como la mejora de las carreteras y Vox tachó la propuesta de “desproporcionada” y con un claro “afán recaudatorio”. El no de tres partidos hizo naufragar el camino iniciado hace ya 40 años de la mano de la campaña de la DGT protagonizada por Stevie Wonder Si bebes no conduzcas e impidió que España se acercase a los estándares europeos que tienden a la tasa cero al volante. Las víctimas no entienden los argumentos porque la finalidad de la reforma es “salvar vidas”. Y solo tienen una pregunta para los diputados que votaron no a la rebaja de la tasa de alcohol este miércoles en el Congreso: "¿Votarían lo mismo si un conductor ebrio hubiese matado a su hijo, a su padre...?", les lanza Jeanne Picard, delegada de Stop Accidentes en Galicia y que desde el colectivo trata a diario con familias que han enterrado a un ser querido porque un conductor se puso al volante tras haber consumido alcohol.

La indignación es total entre las familias que tienen que afrontar de por vida la muerte en carretera. "¿Quién tiene que morir? No sirve de nada actuar después; se trata de una ley preventiva que nos protege a todos", advierte Picard. Ante la "impotencia" que sienten las víctimas y sus familias, ese no en el Congreso a la rebaja de la tasa de alcohol supone, advierten, una "segunda victimización". "Todos los que hemos perdido a un ser querido por culpa del alcohol, nos sentimos de nuevo víctimas. La memoria de nuestros hijos es la que nos mueve, pero la han manchado de nuevo", denuncia la delegada de Stop Accidentes en Galicia.

Picard señala como "corresponsables" a los diputados que frenaron una reforma que hubiera evitado cientos de fallecidos en el asfalto. "Se han equivocado, con ese voto negativo se han hecho corresponsables. ¿Han pensado en las consecuencias?", se pregunta, al tiempo que les advierte de que "quedará en su conciencia el haber podido evitar que un conductor ebrio mate en carretera".

Las familias de las víctimas sienten "indignación" e "impotencia". "No se trata de ideologías ni de partidos, hablamos de proteger la vida, de todos en la carretera, porque todos nos movemos. Todos queremos ir de vacaciones y también volver y no encontrarnos con la persona que haya consumido y que mate a una familia, a personas inocentes llenas de proyectos. El irresponsable, el delincuente, tiene que salir de la carretera", reclama Picard, al tiempo que pone el foco en que con esta reforma no se va en contra de la industria de las bebidas alcohólicas. "El único que no va a beber es el que conduce, es el responsable; el resto pueden beber. No vamos en contra del alcohol, estamos en contra del alcohol manejando un coche, porque manejar un coche es manejar un arma", sentencia la delegada de Stop Accidentes en Galicia.

Pese al rechazo de la comisión de Interior del Congreso, las víctimas no tiran la toalla y seguirán dando la batalla. Una de las posibilidades es que el Gobierno rescate la reforma vía real decreto. En la comisión de Seguridad Vial del próximo lunes, día 23, los colectivos de víctimas convocadas acudirán al Congreso y volverán a poner sobre la mesa la necesidad de reactivar esta reforma. "Seguiremos peleando, volveremos a la carga", defipropropoende Picard.