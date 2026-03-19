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Galicia lanza una nueva tarjeta sanitaria virtual para usar en todos los centros de salud y farmacias de España: "Es totalmente equivalente a la física"

La Xunta, a través de la Consellería de Sanidade, lanza una tarjeta con código QR para el teléfono móbil, interoperable en todas las comunidades y accesible desde la app Sergas Móbil

Aplicación Sergas Móbil

Aplicación Sergas Móbil / Cedida

Martín García Piñeiro

Santiago

Dentro de la apuesta de la Xunta de Galicia por la digitalización de la Administración, la Consellería de Sanidade acaba de poner en marcha un nuevo modelo de tarjeta sanitaria virtual que permite su utilización en los centros sanitarios y las farmacias de toda España.

La nueva tarjeta, disponible para los usuarios del Servizo Galego de Saúde (Sergas) a través de la aplicación Sergas Móbil, se caracteriza por disponer de un código QR. Este elmento facilita su interoperabilidad en el resto de comunidades autónomas, garantizando que el paciente pueda ser identificado en cualquier servicio de salud del territorio, así como en las boticas a las que acuda en busca de un medicamento con receta de forma fácil y segura.

La medida puesta en marcha por el departamento que dirige Antonio Gómez Caamaño da cumplimiento al Real Decreto 922/2024, de forma que consolida la interoperabilidad del sistema.

Además de la funcionalidad técnica, el nuevo modelo presenta una representación gráfica renovada, más alineada con el diseño de la tarjeta física y que facilita su identificación por parte de usuarios y profesionales de la sanidad. La consellería recuerda que esta versión virtual es "totalmente equivalente" a la tarjeta física.

Interfaz de la app, con la opción de la tarjeta virtual

Interfaz de la app, con la opción de la tarjeta virtual / ECG

¿Cómo se obtiene?

El sistema para obtener la nueva tarjeta sanitaria virtual de Galicia es muy simple e intiuitivo. Dentro de la aplicación Sergas Móbil, que se usa para todo tipo de gestiones sanitarias, aparece ya un icono con el epígrafe Tarxeta Sanitaria Virtual. Picando sobre la imagen, pide identificarse para poder descargar la nueva tarjeta virtual en el terminal, de forma sencilla y, evidentemente, gratuita.

De ese modo, los gallegos podrán disponer de su tarjeta sanitaria almacenada directamente en el teléfono móvil, con la comodidad que eso implica, además de reducir riesgos como el robo, la pérdida o el deterioro de la tarjeta física.

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La filosofía que aplica el Sergas en esta medida entronca directamente con el programa de digitalización de la Xunta, que también estrena este ano la opción de llevar en el móvil los permisos y licencias de caza y pesca, por ejemplo.

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