La inversión en educación rinde en Galicia: cada euro gastado reporta 19 euros más por trabajador

El gasto en educación genera riqueza. Eso está demostrado, pero no todas las comunidades autónomas le sacan el mismo partido a estas inversiones. En este caso, Galicia se sitúa a la cabeza de España: por cada euro destinado a formar a los más jóvenes se incrementa en 19 euros su PIB por ocupado. Así lo concluye un Trabajo de Fin de Grado de la Universidad de Zaragoza que analiza «El impacto del gasto educativo en la productividad regional» y que achaca los buenos resultados del caso gallego «a un sistema de gasto más eficiente o bien a un modelo educativo de mayor calidad que los demás».

El autor del trabajo, David Cobos, parte de la tesis de que a mayor inversión educativa, mejor capital humano y, en consecuencia, se incrementa la productividad económica. Durante un periodo de 23 años el PIB de Galicia creció a un ritmo del 3,7 por ciento anual, situándose como la quinta comunidad con mejor evolución desde el año 2000. En este espacio de tiempo el crecimiento acumulado de la economía gallega fue del 131 por ciento.

Sin embargo, la comunidad no está entre las autonomías con mayor gasto educativo. Se sitúa «en el pelotón medio» y en las últimas dos décadas ha registrado vaivenes importantes. Si se tiene en cuenta el periodo comprendido entre el año 2000 y el 2023, al principio se situaba por encima de la media, después se situó por debajo y en la época más reciente la inversión se recuperó y se incrementó el gasto en educación por habitante. Así, Galicia pasó de una inversión de 800 euros per cápita en 2014 a 1.040 en el año 2021, según el estudio, lo que supone un incremento superior al 30 por ciento.

Para medir el rendimiento de estas partidas se analiza la correlación entre el gasto educativo por habitante y el PIB por ocupado. Y, en el caso gallego, pese a que la comunidad no es la que más ha gastado en enseñanza, ha tenido uno de los mayores crecimientos económicos del país. Esto se tradujo en que cada euro invertido en educación en Galicia reportó 19 euros más de riqueza por cada trabajador. Galicia duplica la rentabilidad registrada a nivel estatal, pues el valor medio nacional se sitúa en 10,3 euros por ocupado. Ninguna otra autonomía obtiene tan buenos resultados como la gallega. Le siguen Cantabria y Aragón, donde el gasto educativo genera 17 euros más por trabajador.

En el otro extremo se encuentran comunidades como Cataluña, Baleares o Andalucía. En el caso catalán, pese a ser una de las autonomías con mayor peso económico no se da un retorno económico tan importante del gasto educativo, mientras que en Andalucía el autor del estudio señala que presenta «el coeficiente positivo más reducido, lo que nos hace pensar que quizás debería realizar cambios en sus políticas o quizás una reestructuración del sistema educativo». En el caso de Baleares, el fuerte peso del sector turístico y la baja inversión educativa pueden explicar los datos.

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A pesar de que Galicia aprovecha al máximo cada euro que invierte en educación, aún tiene margen de mejora en cuanto a la productividad de sus trabajadores, entendida como el PIB que se genera por ocupado. En el periodo analizado este indicador creció un 11 por ciento hasta alcanzar los 59.500 euros por empleado, pero sigue por debajo de la media nacional, que se sitúa en 61.500 euros. Es decir, la comunidad gallega acorta la brecha con España, pero no alcanza la convergencia. Pese a tener un capital humano altamente formado, eso no se traduce todo lo que debería en generación de riqueza.