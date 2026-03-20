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¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?

Comienza la primavera con estabilidad atmosférica en A Coruña que dejará cielos soleados con algunas nubes hacia el final del día

Entorno de la Torre de Hércules, en A Coruña, un día soleado con algunas nubes.

Entorno de la Torre de Hércules, en A Coruña, un día soleado con algunas nubes. / Carlos Pardellas

RAC

Este viernes comienza la primavera y A Coruña seguirá marcada por la estabilidad atmosférica, con predominio de claros en el cielo y alguna nube que podría incrementarse por la tarde para dejar intervalos nubosos hacia el final de la jornada. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero aumento, hasta los 20 grados, mientras que las máximas sufrirán un ligero descenso y se quedarán en los 11 grados.

Los vientos soplarán de componente este-sureste, generalmente flojos, girando al norte-noreste por la tarde, moderados en la costa.

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Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:

  • A Coruña 11°C 20°C
  • Lugo 7°C 21°C
  • Vigo 13°C 22°C
  • Ferrol 11°C 23°C
  • Santiago 11°C 21°C
  • Pontevedra 11°C 23°C
  • Ourense 9°C 23°C

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