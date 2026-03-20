¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?

Este viernes comienza la primavera y A Coruña seguirá marcada por la estabilidad atmosférica, con predominio de claros en el cielo y alguna nube que podría incrementarse por la tarde para dejar intervalos nubosos hacia el final de la jornada. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero aumento, hasta los 20 grados, mientras que las máximas sufrirán un ligero descenso y se quedarán en los 11 grados.

Los vientos soplarán de componente este-sureste, generalmente flojos, girando al norte-noreste por la tarde, moderados en la costa.

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Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades: