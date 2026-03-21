Perros potencialmente peligrosos sin identificar, la principal infracción a la ley gallega que protege a los animales de compañía

Se dice que el perro es el mejor amigo del ser humano, pero la ecuación no siempre funciona a la inversa. En muchas ocasiones, las personas que, en teoría, deberían hacerse cargo del cuidado de sus mascotas las mantienen en condiciones deplorables o incumplen la legislación que regula su tenencia en Galicia. La Xunta impone, de media, casi seis sanciones por semana a propietarios por no mantener adecuadamente a sus animales domésticos, por maltratarlos o, simplemente, por no identificarlos como es debido, como exige la Lei de benestar animal.

De hecho, esta última es la principal negligencia cometida por los gallegos en los últimos años: cerca de dos tercios de las infracciones graves, que pueden suponer multas de hasta cinco mil euros, según la ley, están relacionadas con la falta del preceptivo microchip de identificación en perros, en particular en los potencialmente peligrosos, que están sometidos a más regulaciones que el resto.

En total, la Consellería de Medio Ambiente tramitó durante el año pasado 308 expedientes por infracciones a la normativa vigente desde 2018 que acabaron en sanción, sin considerar los que fueron sobreseídos o archivados. En el 77,6 por ciento de los casos, los incumplimientos que desembocaron en una penalización al propietario encajan en la categoría de graves en la normativa con la que la comunidad protege a los animales de compañía.

En detalle, la mayoría de las sanciones tramitadas por la Xunta por incumplimientos graves tienen que ver con no tener "fichados" a perros potencialmente peligrosos, que se tradujeron en 151 multas. Las cifras de Medio Ambiente revelan que la conducta es reiterativa, y es que, durante el ejercicio previo, esa transgresión ya había sido la más repetida, desembocando en 147 sanciones.

Una ley vigente desde 2018

Desde que la legislación entró en vigor en Galicia, las sanciones derivadas de su aplicación sobrepasan ya las 2.400, aunque las 308 multas anotadas en 2025 supongan un dato ligeramente inferior al del año precedente, cuando ascendieron a 342. La regla general, desde que se aprobó la normativa, y salvo un único año, es que predominen en el balance las sanciones por vulneraciones graves. Ejemplos de ello serían maltratar a los animales, no identificarlos, mantenerlos atados de forma permanente, abandonarlos o no haber suscrito el seguro de responsabilidad civil cuando es obligatorio.

Según explican desde el departamento dirigido por Ángeles Vázquez, aparte de los problemas de identificación de los perros potencialmente peligrosos, de los que oficialmente constan 20.606 en Galicia actualmente, las otras infracciones más frecuentes en materia de bienestar y protección de los animales de compañía fueron el abandono o maltrato animal grave, mantenerlos en deficientes condiciones higiénico-sanitarias de los animales o en lugares o instalaciones inapropiados o sin autorización y la falta de control, al dejarlos sueltos por vías públicas.

Comisos y prohibición de tenencia

Por otro lado, explican que las cuantías de las sanciones fijadas en la ley se «agravan» en función de los daños causados, el número de animales afectados o su estado higiénico-sanitario. En las situaciones más extremas, incluso se decreta el comiso de animales o la prohibición de tenerlos como medidas accesorias.