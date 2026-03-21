¿Qué provincia gallega testa más y por qué?

Galicia testa cada vez más y lo hace de forma desigual. El mapa autonómico dibuja un fenómeno que mezcla demografía, cultura jurídica y envejecimiento: Lugo y A Coruña lideran la tasa de testamentos por cada 10.000 habitantes, con 220 y 215, respectivamente, seguidas de Pontevedra (197) y Ourense (170), según el análisis de los datos del Colegio Notarial de Galicia. La fotografía provincial muestra que no solo importa cuántos testamentos se firman, sino quién los firma y desde qué territorio.

Entre 2021 y 2025, A Coruña actúa como el gran motor, con 2.287 testamentos más en ese periodo (un 10,3% más), un incremento que explica casi el 60% del crecimiento total de la comunidad -cerca de 3.000 más-. El año pasado, las notarías coruñesas concentraron casi la mitad, en concreto el 44%, de todos los testamentos gallegos, una cifra que refleja tanto su peso demográfico como una actividad notarial especialmente intensa.

Pontevedra, segunda provincia en volumen, mantiene una evolución más contenida: 1.083 testamentos (+6,1%) en el periodo. Tras varios años de estabilidad, 2025 marca un repunte que consolida la tendencia al alza. Su tasa por habitante (197) la sitúa en un punto intermedio entre las provincias atlánticas y las del interior.

El caso de Lugo es singular. Aunque solo aporta el 13% del total gallego, es la provincia con mayor tasa por habitante. Su crecimiento absoluto es moderado —269 testamentos más (+3,9%)—, pero su propensión a testar es la más alta de Galicia. El envejecimiento extremo del territorio explica buena parte de este comportamiento: menos población, pero más edad media y mayor necesidad de ordenar la herencia.

Ourense, por su parte, es la provincia con menor volumen —9% del total—, pero mantiene una evolución estable y creciente desde 2023. Suma 231 testamentos más desde 2021 (+4,6%) y presenta la tasa más baja por habitante (170), aunque su perfil demográfico, uno de los más envejecidos de Europa, sostiene una actividad testamentaria constante.

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El resultado final es un mapa claro: las provincias atlánticas concentran casi el 80% de los testamentos, pero las del interior presentan las tasas más altas por habitante.