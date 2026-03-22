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Tres menores heridos, uno de gravedad, tras caer desde un primer piso en Vimianzo

Otro está en el Hospital de A Coruña y el tercero ya recibió el alta

Equipos de emergencias trabajando en lugar donde los tres menores cayeron a la calle.

Equipos de emergencias trabajando en lugar donde los tres menores cayeron a la calle. / J. M.

José Manuel Ramos Lavandeira

Vimianzo

Dos de los tres menores, de entre 12 y 14 años, que cayeron en la tarde del sábado desde un primer piso tras derrumbarse la balaustrada de un balcón en Vimianzo continúan hospitalizados, uno de ellos ingresado en la UCI en Santiago, y el otro en el Hospital de A Coruña, a donde fue trasladado desde el Virxe da Xunqueira, de Cee.

El tercero de los heridos continúa su recuperación en casa tras haber recibido el alta hospitalaria.

Dada la gravedad de las heridas sufridas, el menor que fue evacuado en un helicóptero medicalizado sigue en la unidad de cuidados intensivos del clínico compostelano, aunque su evolución es positiva.

Una fiesta de cumpleaños

Cabe recordar que los tres menores disfrutaban de una fiesta de cumpleaños en un primer piso de la calle Álvaro Cunqueiro. Al parecer, cuando estaban apoyados en la balaustrada del balcón de la vivienda, por causas que se investigan, esta cedió y los tres cayeron a la calle, uno de ellos sobre un coche que estaba aparcado.

Tras recibir las primeras asistencias en el lugar de los hechos, el que presentaba heridas más graves fue trasladado en un helicóptero medicalizado a Santiago, otro en ambulancia al Hospital Virxe da Xunqueira, de Cee, y el tercero fue atendido inicialmente en el Punto de Atención Continuada (PAC) de Vimianzo y, posteriormente, derivado al clínico ceense y de allí al Hospital de A Coruña.

Muestras de solidaridad

Fueron muchas las muestras de apoyo y solidaridad recibidas por los heridos y sus familias. El Club de Fútbol Muxía, a través de sus redes sociales, expresó su "solidariedade cos tres nenos feridos e coas súas familias. Dous deles enfrontáronse ao noso equipo infantil ese mesmo día, algo que fai esta situación aínda máis próxima para todos nós", señalan.

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"O deporte únese hoxe para enviar forza, apoio e todo o ánimo posible nestes momentos difíciles. Desexámoslles unha pronta recuperación e enviamos unha forte aperta ás súas familias e achegados", concluyen.

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