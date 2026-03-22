La Xunta se plantea facilitar el troceado de pisos grandes para aumentar el parque residencial

El modelo de familia en Galicia está cambiando y las casas tienen que adaptarse. Seis de cada diez hogares están compuestos solo por una o dos personas, pero un tercio de las viviendas familiares tienen más de 100 metros cuadrados. Y esto ocurre en un momento en el que acceder a un piso en alquiler o compra es más caro que nunca. La Xunta cree que aumentando la oferta bajarán los precios y por eso estudiará cambios en la normativa técnica que favorezcan la división de inmuebles de gran tamaño en otros más pequeños y así incrementar el parque residencial.

Es una de las medidas incluidas en el nuevo Pacto de Vivenda 2026-2030. Se trata de una propuesta que se ha planteado ya en el Observatorio de Vivenda de Galicia, donde además del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) están representados el sector y los arquitectos. «Se analizará la posibilidad de dividir viviendas de gran tamaño siempre como una forma de incrementar el parque de vivienda», explica la Xunta en este documento.

Esta era ya una demanda que había sido planteada por promotores y agentes inmobiliarios. Los arquitectos aseguran que hay una demanda creciente de propietarios que quieren segregar sus viviendas, sobre todo en ciudades como Vigo o A Coruña, donde hay más necesidad de pisos. «Hay un cambio en las unidades familiares, están aumentando las familias monoparentales, por ejemplo, y la vivienda que hay se queda obsoleta: hay muchos pisos grandes que fueron construidos a principios del siglo pasado y no se adaptan a las necesidades reales», explica la secretaria del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia y miembro del Observatorio de Vivenda, María Pierres.

"La vivienda que hay se queda obsoleta: hay muchos pisos grandes que fueron construidos a principios del siglo pasado y no se adaptan a las necesidades reales" María Pierres — Secretaria del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia

El objetivo es, a través del Observatorio de Vivenda, detectar qué inmuebles se podrían segregar y qué «problemáticas» pueden surgir para ver si hace falta reformar la normativa vigente. De hecho, en Vigo se frenó recientemente la fragmentación de dos casas unifamiliares para habilitar varias viviendas. Una de ellas, en Cabral, fue reformada y convertida en cuatro fincas independientes. El Concello de Vigo echó abajo esta división por carecer de título habilitante y porque la normativa urbanística solo permite un uso residencial unifamiliar. El otro caso, en el lugar de A Baixa, fue anulado por los tribunales por carecer de permiso municipal.

Noticias relacionadas

Y es que no todas las viviendas grandes pueden ser divididas. Pierres advierte que, ante todo, deben cumplirse las normas de accesibilidad y seguridad. «En una edificación en altura, si carece de ascensor no se podría hacer», aclara. «Pero hay otros inmuebles en los que sería más fácil como los clásicos pisos de la década de los 40-50 que tenían una entrada centralizada y otra para el servicio. En A Coruña y Vigo puede haber unos cuantos en esta situación y eso puede servir para aumentar la oferta», aclara.