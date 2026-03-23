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Caen las demandas de ruptura matrimonial en Galicia: son 12 al día, dos menos que el año pasado

Los juzgados gallegos registraron 4.573 demandas en 2025, un 13,2 % menos que el año anterior, con descensos en todos los tipos de procedimientos, especialmente en los divorcios no consensuados

Una pareja en el momento de su casamiento

Una pareja en el momento de su casamiento / EFE

RAC

Santiago

Galicia cerró el pasado año con un descenso significativo en el número de demandas de ruptura matrimonial. Los juzgados de la comunidad tuvieron constancia de un total de 4.573 peticiones de nulidad, separación o divorcio, lo que supone 696 menos que en 2024 y un descenso interanual del 13,2 %, según los datos compartidos este lunes por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). De media, el territorio gallego registra de media 12,5 peticiones de ruptura matrimonial cada día, dos menos que el año pasado.

La bajada fue generalizada y afectó a todos los tipos de procedimientos, si bien la caída más pronunciada se produjo dentro de los divorcios no consensuados. De este modo, se presentaron 1.524 demandas de este tipo, frente a las 2.151 del año anterior, lo que se traduce en una caída del 29,1 %. Los consensuados también descendieron, aunque de manera menos acusada, al situarse en 2.931, lo que representa una caída del 1,4 %.

En el ámbito de las separaciones, las no consensuadas se redujeron un 23,3 %, con 33 demandas presentadas, mientras que las consensuadas cayeron un 17 %, al pasar de 100 a 83. Por su parte, en el caso de las nulidades matrimoniales, la cifra se mantuvo sin cambios, con dos procedimientos registrados.

Así las cosas, en términos relativos, Galicia cerró el ejercicio con 168,5 demandas de ruptura matrimonial por cada 100.000 habitantes, una tasa ligeramente inferior a la media estatal, fijada en 171,9.

Modificación de procedimientos

Más allá de las demandas de nulidad, separación y divorcio, la estadística del CGPJ refleja una evolución desigual en los procedimientos de modificación de medidas. En concreto, las demandas consensuadas crecieron un 20,8 % y alcanzaron las 922, mientras que las no consensuadas cayeron con fuerza, un 27,5 %, al pasar de 1.741 a 1.262.

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También descendieron los procedimientos de modificación de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales. Las demandas consensuadas apenas variaron y se situaron en 1.048, un 1,7 % menos que en 2024. Las no consensuadas, en cambio, registraron una caída más notable, del 23,9 %, al bajar de 1.336 a 1.017.

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