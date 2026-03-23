Cortes en la AG-53 de Santiago a Ourense: los conductores se enfrentan a desvíos por obras

Los viajeros que se desplacen en coche de Santiago a Ourense por autopista se encontrarán desde este lunes cortes de carriles en el tramo final, ya cerca de la ciudad de As Burgas. La razón son las obras de mantenimiento del viaducto de la autopista AG-53 sobre la Autovía das Rías Baixas (A-52), que obligan a restringir el tráfico en un carril.

Según avanza la Xunta de Galicia, para ejecutar la segunda fase de la pila 1 del viaducto será necesario cortar la calzada derecha de la AG-53, entre el ramal de Maside (AG-54) y la A-52. La idea es que el tráfico se desvíe por la N-541, la carretera nacional que va por Punxín y Barbantes y por la que habrá que transitar algo más de 8 kilómetros, aproximadamente. Una vez allí, se puede reenganchar la A-52 hacia Ourense o Vigo a través de la N-120.

El Gobierno gallego confirma que el corte empieza este lunes, a las 8.00 horas y se prolongará al menos hasta las 13.00 horas del próximo viernes, día 27 de marzo.

Durante la ejecución de las obras, se dispondrá de la señalización oportuna para orientar a los usuarios de la vía a través del itinerario alternativo indicado.

Obras señalizadas en la AG-53 en sentido Santiago / I. Osorio

Un tramo transitado

La conexión rápida entre Santiago y Ourense se divide en dos autopistas: la AP-53, que llega de la capital gallega a Dozón y es del Estado; y la AG-53, titularidad de la Xunta y que une Dozón ya con la A-52, a las puertas de Ourense. Esta actuación se produce en la parte que es competencia de la Xunta.

La conexión por autopista Santiago-Ourense registró un imporante incremento de tráfico a lo largo del pasado año, coincidiendo con la aplicación de las primeras bonificaciones a los peajes en la historia de esta vía. De este modo, superó por primera vez los 7.500 vehículos diarios, un récord histórico que supone un 5% más que el año antes y un 8% en el caso de los camiones.

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Además de ser la conexión más rápida por carretera entre Santiago y Ourense, la AP-53 y AG-53 dan servicio a miles de vecinos de las comarcas de O Deza y Tabeirós-Terra de Montes, ya que son arterias vitales para la comunicación de Silleda, Lalín o A Estrada, entre otras localidades.