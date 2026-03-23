Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El Liceo, campeón de CopaIrene Ferreras habla de su salida del DéporHablan vecinos de Novo Mesoiro: así ven su barrioEl Wake Up Festival cambia A Coruña por SantiagoUn bar coruñés rompe 800 huevos al día para tortillasPrimer centro de yoga y pilates con máquinas en Arteixo
instagramlinkedin

La Xunta refuerza el dispositivo de lucha contra incendios del verano con 42 nuevas brigadas

El Pladiga prevé incrementar un 30 por ciento las cámaras de vigilancia en los montes y se habilitará una app en el móvil para que los ciudadanos puedan dar avisos sobre fuegos

Rueda, esta mañana tras el Consello de la Xunta.

Rueda, esta mañana tras el Consello de la Xunta. / Xoán Álvarez

Paula Pérez

Santiago

Tras la oleada de incendios del pasado año, la más catastrófica del siglo, la Xunta ha dado luz verde esta mañana al nuevo Plan de Prevención y Defensa contra los Incendios Forestales (Pladiga) que préve un incremento tanto de efectivos como de recursos para luchar contra el fuego. Así, a los 3.000 efectivos que trabajan habitualmente en este dispositivo se incrementarán en la época de máximo riesgo otras 42 brigadas, lo que supondrá 168 trabajadores más.

Habrá también más medios aéreos, según explicó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tras la reunión semanal de su gobierno. Se sumarán a la lucha contra incendios tres aviones más de carga en tierra y un helicóptero.

Pero la tipología de los fuegos está cambiando y el Pladiga busca adaptarse a esos incendios de nueva generación, que son mucho más voraces. Se reforzará la unidad de jefes de extinción creada para combatir los grandes fuegos, de manera que el equipo pasará de seis a quince personas.

La vigilancia es crucial para atajar cuanto antes los incendios. Por eso se incrementará la red de cámaras instaladas en el monte que pasarán de 180 a un total de 241, es decir, habrá un 30 por ciento más, y también se incrementará la presencia de drones para detectar fuegos.

Como la colaboración con los ciudadanos es fundamental, la Consellería de Medio Rural habilitará una app para el móvil en el que los ciudadanos podrán dar avisos cuando detecten un incendio y que les permitirá además enviar su localización fácilmente. Se prevé que esté operativa ya para el mes de junio.

En cuanto a la limpieza de biomasa, Rueda recordó que se ha duplicado el presupuesto en materia de prevención hasta los 75 millones de euros y explicó que ya se están realizando desbroces al amparo de los convenios suscritos entre la Consellería de Medio Rural y los concellos.

Noticias relacionadas

Tras recibir el visto bueno del Consello de la Xunta, el Pladiga será debatido el próximo viernes en el seno del Consello Forestal de Galicia. Este año, tras la catástrofe incendiaria de 2025, en la que ardieron casi 120.000 hectáreas, el plan de prevención y defensa contra el fuego será aprobado con más antelación que en ocasiones anteriores.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Alerta en las carreteras gallegas: conductores que llegan en coche al juicio o a los cursos de recuperación de puntos pese a tener el carné retirado
  2. Galicia suma ya 226 radares tras activarse dos nuevos en Carral y Vigo
  3. Tres grandes obras de A Coruña compiten por el mejor proyecto de ingeniería de Galicia
  4. Del paraguas a la manga corta: Galicia alcanzará los 25 grados a las puertas del puente de San José
  5. Ir a 80 km/h por el centro de A Coruña: de ser sanción a enfrentarse a prisión
  6. De los mayores a los cuarentañeros: Galicia bate récord de testamentos con más de 55.000 en un año y la segunda mayor tasa de España
  7. ¿Qué tiempo hará en Semana Santa en Galicia?
  8. Invertir en vivienda en Galicia no es negocio: “Aquí nadie se hace rico con un piso en alquiler”

La Xunta refuerza el dispositivo de lucha contra incendios del verano con 42 nuevas brigadas

La Xunta refuerza el dispositivo de lucha contra incendios del verano con 42 nuevas brigadas

La Xunta asegura que las arcas públicas gallegas dejarán de ingresar 120 millones por las medidas anticrisis por la guerra en Irán

La Guardia Civil pone el foco en las motos: estas son las carreteras bajo vigilancia en A Coruña

La Guardia Civil pone el foco en las motos: estas son las carreteras bajo vigilancia en A Coruña

Caen las demandas de ruptura matrimonial en Galicia: son 12 al día, dos menos que el año pasado

Caen las demandas de ruptura matrimonial en Galicia: son 12 al día, dos menos que el año pasado

Uno de los menores que cayó desde un primer piso en Vimianzo sigue ingresado en la UCI en Santiago

Casi 34.000 pacientes gallegos están bajo vigilancia por tomar medicamentos de alto riesgo

Casi 34.000 pacientes gallegos están bajo vigilancia por tomar medicamentos de alto riesgo

El grito de una madre fuerza al Congreso a revisar los delitos por exceso de velocidad: "No es rabia, es justicia"

El grito de una madre fuerza al Congreso a revisar los delitos por exceso de velocidad: "No es rabia, es justicia"

Cortes en la AG-53 de Santiago a Ourense: los conductores se enfrentan a desvíos por obras

Cortes en la AG-53 de Santiago a Ourense: los conductores se enfrentan a desvíos por obras
Tracking Pixel Contents