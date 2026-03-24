Galicia esquiva la lluvia en Semana Santa: toca cazadora, pero sobran paraguas

No pocos tienen ya la vista puesta en la maleta. Ya sea para una escapada a la aldea, unos días en la playa o un vuelo al destino reservado desde hace meses, quienes han elegido Galicia miran desde hace días al cielo. Y las previsiones empiezan a despejar una de las grandes dudas de estas fechas: qué ropa conviene llevar para los días de descanso, ya sea para toda la Semana Santa o solo para una parte.

Los que activen ya este fin de semana el modo vacaciones en el móvil encontrarán, en general, un panorama favorable. Salvo en el norte de la comunidad —A Mariña y el extremo septentrional de A Coruña—, donde se esperan dos jornadas de nubosidad y lluvias débiles, en el resto de Galicia predominarán los cielos despejados. Eso sí, con temperaturas máximas por debajo de los valores habituales para esta época del año, según avanza el delegado de la Aemet en Galicia, Francisco Infante.

¿Y qué ocurrirá a partir del lunes? No hará falta meter en la maleta ni paraguas ni chubasquero, aunque sí convendrá llevar cazadora para primera hora de la mañana y última de la tarde. “Se mantendrá el anticiclón fuerte estos primeros días de Semana Santa”, explica Infante. Ese escenario permitirá que las máximas repunten respecto al fin de semana, aunque seguirán moviéndose por debajo de lo normal en la primera semana de abril. En A Coruña, por ejemplo, donde lo habitual en estas fechas son 17 grados, los termómetros rondarán los 15.

Tampoco se esperan precipitaciones en la primera parte de estas minivacaciones. De cara al jueves festivo, aunque el pronóstico todavía presenta algo más de incertidumbre, todo apunta a que las temperaturas máximas se situarán en niveles similares a los de otros años, aunque ligeramente por debajo. En cuanto a la lluvia, el balance general invita al optimismo: será una semana más seca de lo habitual. “Lo que está claro es que sí se podrán hacer planes al aire libre”, destaca el delegado de la Aemet en Galicia.

Antes de ese arranque vacacional, eso sí, Galicia vivirá este miércoles una caída importante de las temperaturas máximas. Los valores diurnos oscilarán entre los 11 grados de Lugo y los 19 de Vigo. En A Coruña se quedarán en 12 y en Santiago, en 13. En apenas 24 horas, el mercurio caerá entre tres y diez grados, según las previsiones de MeteoGalicia. Las mínimas, en cambio, apenas variarán y se moverán entre los cuatro y los nueve grados en las ciudades.

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Debido a las oscilaciones térmicas que imperan estos días, este jueves continuará el ambiente fresco, mientras que el viernes las máximas volverán a subir, hasta alcanzar los 22 grados en Vigo, los 18 en Santiago y los 16 en A Coruña. El sábado, sin embargo, regresará un nuevo descenso, con registros otra vez inferiores a los habituales para esta época del año.