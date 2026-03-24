O’Mega desconvoca la huelga tras pactar con el Sergas un tope de 30 pacientes por médico

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) y el sindicato médico O’Mega alcanzaron este martes in extremis un acuerdo que pone fin a la huelga indefinida de facultativos de Atención Primaria en Galicia, iniciada el pasado 2 de marzo. Tras el pacto, queda desconvocado el paro que durante 15 jornadas mantuvo abierto un conflicto en la sanidad pública gallega.

El presidente de O’Mega destacó tras la reunión que «hoy hemos mantenido una reunión a lo largo de todo el día con la Administración y hemos llegado al acuerdo de desconvocatoria de huelga». Según detalló, entre los principales avances conseguidos figura «una agenda de 30 pacientes por profesional y el 31 pasaría a una agenda de contingencia».

Mejoras muy importantes

Además, añadió que «para los PAC se modificará el aplicativo con mejoras muy importantes» y subrayó también cambios en la organización de la jornada, ya que «se va a reducir el intervalo entre la jornada ordinaria y para obtener la jornada complementaria».

Sobre este último punto, precisó que ese intervalo, que «en el momento actual está en 160», se reducirá «este año a 140; en 2027, a 130; y al año siguiente quedará en 122», de manera que, según señaló, «desaparecerá ese intervalo».

El acuerdo llegó al término de una larga y decisiva jornada de negociación, que se prolongó durante seis horas, desde las 16.30 hasta las 22.30, en el segundo día consecutivo de conversaciones entre ambas partes.

Negociaciones maratonianas

La reunión, celebrada después de otro encuentro de más de cuatro horas el lunes, confirmó el carácter maratoniano de unas negociaciones que se intensificaron en la recta final para tratar de desbloquear el conflicto.

La tarde avanzó con la mesa aún abierta y con el paro todavía formalmente vigente, en una negociación contrarreloj que mantuvo durante horas la incertidumbre sobre el desenlace. Fue finalmente al cierre de esa segunda jornada, tras dos días de contactos prolongados, cuando Sergas y O’Mega lograron acercar posiciones hasta sellar el acuerdo que pone fin a la huelga.

Hasta ahora, y según los últimos datos facilitados por la Consellería de Sanidade durante el desarrollo del conflicto, el Sergas situaba el seguimiento de la huelga en un 3% en el turno de mañana, con 67 profesionales participantes en toda Galicia, y en un 2,4% en el turno de tarde, con 15 facultativos. Vigo volvía a registrar la mayor incidencia en la sesión vespertina, con un 7% de seguimiento, de acuerdo con las cifras oficiales.

La Administración sanitaria sostenía además que se había garantizado el 100% de los servicios mínimos, con la actividad urgente y de emergencias cubierta durante todo el paro. Según esos mismos datos, desde el arranque de la huelga indefinida, el 2 de marzo, se habían suspendido ya 69.182 consultas en el conjunto de las 15 jornadas de movilización.