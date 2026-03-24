Una paso más hacia la igualdad: las TIC, brecha superada en Galicia

La participación femenina en las titulaciones científico-tecnológicas es todavía minoritaria, ya que las mujeres apenas suponen alrededor de un tercio de su alumnado universitario, en especial en carreras relacionadas con las ingenierías y las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC). Además, tampoco abundan en los altos cargos de las empresas punteras del sector. No obstante, la brecha de género es ya (casi) historia entre los usuarios de las nuevas tecnologías.

En su análisis más reciente sobre la utilización de las TIC por géneros, en forma de dispositivos electrónicos o internet, la Xunta da por enterrada esa fractura. La ecuación incluso se invertiría, ya que las mujeres internautas gallegas superan a sus conciudadanos del sexo masculino. Por ahora, solo se les resiste el comercio electrónico, aunque están solo a unas décimas de superar también esa barrera.

Los datos proceden del informe Mulleres en dixital: O uso das TIC desde unha perspectiva de xénero 2025, elaborado por el Observatorio da Sociedade da información (Osimga). El estudio refleja que «no hay brecha de género» en el uso de dispositivos electrónicos como teléfonos móviles inteligentes, ordenadores o tabletas.

Si acaso, lo contrario: las mujeres aventajan en un punto porcentual a los hombres, con un 96,4% de usuarias en los últimos tres meses frente a un 95,4%. Esa preponderancia se mantiene sea cual sea su nivel de estudios. Una década atrás, las tornas estaban invertidas y la brecha de género rozaba los 4 puntos.

Mayor ventaja femenina con la edad

Conforme avanza la edad, las mujeres «se mantienen más activas digitalmente» que los hombres, con las mayores diferencias a partir de 65 años. La Xunta especula con que la mayor actividad digital femenina podría deberse a una «mayor implicación en las tareas de organización familiar, comunicación y gestión administrativa en línea».

En el uso de internet, la diferencia entre mujeres y hombres, a favor de las primeras, también se acrecienta en el último año. En el indicador de utilización en general ellas van ocho décimas, el doble que un año antes, por delante de los hombres, con un 94,3% frente a un 93,5%. Únicamente en los colectivos con menos estudios se quedan atrás y ya es historia la diferencia de 4,3 puntos de hace diez años.

Solo en las compras de algún bien o servicio por internet ellas figuran en la retaguardia, pero apenas 7 décimas y no dos puntos como en el año precedente: 67% frente a 67,7%. Con todo, hasta los 55 años ellas lideran el acceso al comercio electrónico y en global utilizan más la red para interactuar con las administraciones públicas, especialmente para concertar una cita con el médico.

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Todo ello le permite al organismo dependiente de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) proclamar que «Galicia consolida la ausencia de brecha digital de género que consiguió hace cinco años y mantiene el avance» registrado en los últimos ejercicios entre las mujeres gallegas.