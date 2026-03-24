Renfe reordena los trenes de Galicia a Madrid: madrugón en Lugo y ajustes en A Coruña

Renfe aplicará a partir del 20 de mayo una reorganización de los servicios ferroviarios entre Galicia y Madrid, con el adelanto del Alvia Lugo–Madrid como principal novedad. El tren, que ahora sale a las 11.15 horas, partirá a las 5.18, lo que permitirá a los viajeros llegar a la capital a media mañana y regresar en el mismo día. La operadora sostiene que este ajuste responde a la necesidad de mejorar la conexión entre Galicia, Castilla y León y Madrid, además de optimizar la oferta de alta velocidad en el corredor.

Así lo avanzó este lunes el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, en el Concello de Lugo, donde fue recibido por el alcalde de la ciudad, Miguel Fernández. Fernández Heredia estuvo acompañado en esa visita por el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y la subdelegada en Lugo, Olimpia López, para presentar esas nuevas frecuencias de los servicios ferroviarios. Ante estos cambios, Blanco destacó que «no siempre es fácil ajustar los servicios ferroviarios, pero en esta ocasión se adopta una decisión que atiende a la realidad del territorio y a las demandas de la ciudadanía lucense».

En paralelo, Renfe introducirá cambios relevantes en los servicios de A Coruña y Vigo. El AVE de primera hora que sale de Vigo adelantará su partida diez minutos, hasta las 5.50 horas, incorporando además parada en Santiago. Desde Madrid, el AVE con destino Vigo retrasará su salida a las 8.25, mientras que el Avlo hacia A Coruña con salida actual de Chamartín Clara Campoamor a las 8.25 horas se adelantará a las 6.55, permitiendo llegar temprano a Zamora, Sanabria AV y A Gudiña. También se ajustará el AVE vespertino Madrid–Vigo, que pasará a salir a las 15.32. Con estos cambios, Renfe busca reforzar la conectividad de las principales ciudades gallegas y mejorar la eficiencia operativa del corredor.

Renfe enmarca estos cambios en una estrategia más amplia para mejorar la cohesión territorial y responder a las necesidades de movilidad en Galicia. La operadora sostiene que la optimización de horarios hará más eficiente el uso de la alta velocidad y reforzará la competitividad del tren frente a otros medios.

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El nuevo servicio de Lugo mantendrá las paradas habituales de su recorrido en Galicia, con cambios horarios: a las 5.44 horas, en Sarria; a las 6.10, en Monforte de Lemos; a las 6.52, en Ourense, y a las 7.44 horas, en A Gudiña. En Castilla y León seguirá con paradas en Sanabria AV, desde esa fecha a las 8.04 horas; Zamora, a las 8.39 horas, y Medina del Campo, a las 9.13 horas. La llegada a Madrid está prevista a las 10.13 horas. n