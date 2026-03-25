Herida una mujer de 72 años en Tomiño tras ser atacada por una decena de perros
Fue auxiliada por un vecino y evacuada al Hospital Álvaro Cunqueiro
La Policía Local trata de localizar al propietario de los canes, que carecían de identificación
R. V.
Una mujer de 72 años de edad ha resultado herida grave tras ser atacada por un grupo de al menos una decena de perros, en la parroquia de Está, en el municipio pontevedrés de Tomiño. La víctima se halla fuera de peligro y ya está en casa tras recibir el alta médica.
Según ha informado la Policía Local tomiñesa, la víctima quedó semiinconsciente a causa de las mordeduras de los canes y fue rápidamente auxiliada por un vecino, el primero en llegar a la zona, que consiguió apartar a los animales y evitar que el ataque fuera aún más grave.
Hasta el punto se desplazaron efectivos de la Policía Local, de la Guardia Civil y profesionales sanitarios, que estabilizaron a la mujer y la trasladaron en ambulancia al hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.
Mientras, la Policía Local está realizando gestiones para tratar de identificar al dueño o dueña de los perros involucrados en este suceso, pero el hecho de que todos los animales carezcan de identificación está dificultando la localización del responsable.
El servicio de lacería del Ayuntamiento acudió al lugar y consiguió capturar a la mayoría de los perros.
Se investigan las circunstancias del ataque, que «ha generado gran preocupación en la comunidad».
- El paraíso de las gangas aterriza en Agrela: stock de Amazon y electrodomésticos desde 10 euros a partir del 28 de marzo
- A Coruña se prepara para siete días de complicaciones en la movilidad
- ¿Adiós a los atascos de A Coruña? El mapa del metro viral con paradas en Arteixo, el aeropuerto y Oleiros
- Inditex, Mango, Primark y H&M pactan una subida de sueldos y menos jornada tras tres años de bloqueo: Estas son las mejoras
- Un conocido local de A Coruña suma por primera vez un Solete de Repsol como 'lugar que recomendarías a un amigo
- Inditex duplica el presupuesto de su nuevo comedor de Arteixo y eleva la inversión a 28,4 millones de euros
- Estos son los dos colegios de A Coruña que Forbes sitúa entre los 100 mejores de España
- Una pontevedresa estrena el primer centro de yoga y pilates con máquinas en Arteixo: 'A los 17 descubrí que esto era lo mío