Medio Rural
Prohibidas las quemas agrícolas y forestales de particulares en Galicia hasta nuevo aviso
La Xunta advierte que no se darán más permisos y que los ya concedidos no tendrán validez a partir de mañana
Carmen Villar
Mañana las temperaturas máximas sufrirán un moderado descenso, pero el nordés soplará en Galicia y la Consellería do Medio Rural ha tomado la decisión de suspender temporalmente, desde mañana miércoles y «hasta nuevo aviso», las quemas de restos agrícolas y forestales realizadas por particulares en Galicia.
Desde la Consellería argumentan que la medida preventiva se ha adoptado tras evaluar la «evolución de la situación meteorológica» y tras analizar de forma «pormenorizada» los diferentes indicadores técnicos que inciden en el riesgo de fuego. Asimismo, se ha tenido en cuenta que la normativa manda suspender las quemas «cuando las condiciones meteorológicas puedan dificultar su control».
La excepción a la prohibición la constituyen las quemas prescritas controladas que ejecuta el Servizo de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais (SPIF), que «están debidamente planificadas y disponen de los medios de extinción precisos», aseguran desde el departamento que dirige María José Gómez en un comunicado.
Nuevas formas de atajar el fuego
Tras un año catastrófico para los montes gallegos, porque se quemaron, según la Xunta, 119.000 hectáreas, el por balance en lo que va de siglo, el Gobierno autonómico aprobó esta misma semana las novedades del nuevo Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia (Pladiga). Entre ellas se incluye ampliar los mecanismos de detección temprana de incendios forestales con una nueva app para la ciudadanía, más cámaras de videovigilancia en los montes y la implantación de la IA en el sistema que posibilitará la detección automática e inmediata de humo y focos iniciales del incendio. Además, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, avanzó la contratación de más brigadistas.
No obstante, desde la oposición el Grupo Socialista denuncia que Galicia lleva cinco meses sin plan contra el fuego y que el 61 por ciento de los afectados del pasado verano todavía no han cobrado las ayudas. Este mismo mes, advirtió su diputada Carmen Rodríguez Dacosta, se han registrado incendios en el Xurés, en Viana do Bolo y al pie del castillo de Monterrei. «Y el Pladiga sin aprobarse», reprocha la socialista a la Xunta.
- El paraíso de las gangas aterriza en Agrela: stock de Amazon y electrodomésticos desde 10 euros a partir del 28 de marzo
- A Coruña se prepara para siete días de complicaciones en la movilidad
- ¿Adiós a los atascos de A Coruña? El mapa del metro viral con paradas en Arteixo, el aeropuerto y Oleiros
- Inditex, Mango, Primark y H&M pactan una subida de sueldos y menos jornada tras tres años de bloqueo: Estas son las mejoras
- Un conocido local de A Coruña suma por primera vez un Solete de Repsol como 'lugar que recomendarías a un amigo
- Inditex duplica el presupuesto de su nuevo comedor de Arteixo y eleva la inversión a 28,4 millones de euros
- Estos son los dos colegios de A Coruña que Forbes sitúa entre los 100 mejores de España
- Una pontevedresa estrena el primer centro de yoga y pilates con máquinas en Arteixo: 'A los 17 descubrí que esto era lo mío