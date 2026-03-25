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Medio Rural

Prohibidas las quemas agrícolas y forestales de particulares en Galicia hasta nuevo aviso

La Xunta advierte que no se darán más permisos y que los ya concedidos no tendrán validez a partir de mañana

Un hombre en las labores de extinción de un incendio forestal en Barreiros (Lugo),

Un hombre en las labores de extinción de un incendio forestal en Barreiros (Lugo), / Carlos Castro / EP

Carmen Villar

Santiago

Mañana las temperaturas máximas sufrirán un moderado descenso, pero el nordés soplará en Galicia y la Consellería do Medio Rural ha tomado la decisión de suspender temporalmente, desde mañana miércoles y «hasta nuevo aviso», las quemas de restos agrícolas y forestales realizadas por particulares en Galicia.

Desde la Consellería argumentan que la medida preventiva se ha adoptado tras evaluar la «evolución de la situación meteorológica» y tras analizar de forma «pormenorizada» los diferentes indicadores técnicos que inciden en el riesgo de fuego. Asimismo, se ha tenido en cuenta que la normativa manda suspender las quemas «cuando las condiciones meteorológicas puedan dificultar su control».

La excepción a la prohibición la constituyen las quemas prescritas controladas que ejecuta el Servizo de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais (SPIF), que «están debidamente planificadas y disponen de los medios de extinción precisos», aseguran desde el departamento que dirige María José Gómez en un comunicado.

Nuevas formas de atajar el fuego

Tras un año catastrófico para los montes gallegos, porque se quemaron, según la Xunta, 119.000 hectáreas, el por balance en lo que va de siglo, el Gobierno autonómico aprobó esta misma semana las novedades del nuevo Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia (Pladiga). Entre ellas se incluye ampliar los mecanismos de detección temprana de incendios forestales con una nueva app para la ciudadanía, más cámaras de videovigilancia en los montes y la implantación de la IA en el sistema que posibilitará la detección automática e inmediata de humo y focos iniciales del incendio. Además, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, avanzó la contratación de más brigadistas.

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No obstante, desde la oposición el Grupo Socialista denuncia que Galicia lleva cinco meses sin plan contra el fuego y que el 61 por ciento de los afectados del pasado verano todavía no han cobrado las ayudas. Este mismo mes, advirtió su diputada Carmen Rodríguez Dacosta, se han registrado incendios en el Xurés, en Viana do Bolo y al pie del castillo de Monterrei. «Y el Pladiga sin aprobarse», reprocha la socialista a la Xunta.

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