Un anexo a la normativa de trabajos comunitarios podría salvar al jefe de la Policía de Teo

La investigación contra el jefe de la Policía Local de Teo, Manuel Parga, por presunto delito de falsificación de documento público y encubrimiento de condena en relación con la pena de trabajos comunitarios de un sujeto condenado por posible violencia de género podría dar un giro. Y es que, al parecer, un anexo a la normativa sobre dicha pena explicitaría que el condenado a realizar labores de apoyo administrativo (en el cuartel policial, en este caso) pueden sustituirse por otros servicios que se adapten a las circunstancias de la persona.

Así las cosas, fuentes jurídicas consultadas por este diario apuntarían a que, siguiendo la lógica, no sería buena idea que un presunto maltratador tuviese acceso a documentos administrativos policiales, ni estar en contacto con los propios agentes en su día a día, por lo que consecuentemente podría haber elegido una labor alternativa respecto a sus circunstancias personales para dar cumplimiento a esas 60 horas de trabajos en beneficio de la comunidad. Y esas ocupaciones, relacionadas con la afluencia de peregrinos, serían las que supuestamente se certificaron por parte de los responsables del cuerpo.

Investigación en marcha

La investigación la confirmaba el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Y, al parecer, la denuncia habría partido de otro agente, con el que no mantenía buenas relaciones y que, en su día, ya había denunciado a Parga por acoso, aunque sin mayor recorrido.

Al hilo, los hechos vieron la luz cuando el departamento que gestiona este tipo de penas a nivel provincial se habría puesto en contacto con la Policía de Teo para consultar la posibilidad de que se realizasen los trabajos en beneficio de la comunidad en el departamento policial local. Y al revisar la documentación, en el sistema figuraba que, efectivamente, el vecino habría realizado las 60 horas... pero nadie lo había visto en el interior del cuartel. La alcaldesa, Lucía Calvo, únicamente se refirió a que la cuestión estaba "judicializada", y que tras ser informada la administración local, se habían seguido los "pasos oportunos".

Maniobra

La investigación la lleva la Policía Judicial de la Guardia Civil, y en la denuncia se especula con una posible maniobra orientada a certificar el cumplimiento de la pena impuesta a un varón de este municipio, incluyendo partes rubricados que darían fe de que, efectivamente, la había llevado a cabo. La duda ahora es si, efectivamente, lo hizo al margen de la labor administrativa en dependencias policiales.

Perfil

La labor de Manuel Parga, actualmente de baja, en la Policía Local de Teo se remonta a tiempos del alcalde Armando Blanco, con quien ejerció labores de escolta, ya que el mandatario local habría sido citado en una lista de la desaparecida banda terrorista ETA.

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En cuanto al trato con el resto del personal municipal, no habría protagonizado problemas, al margen de las supuestas malas relaciones que mantenía con otro de los policías teenses. Parga, de cualquier forma, había sido ya coprotagonista de alguna polémica. Fue en 2016 cuando, durante la asamblea ciudadana de un sector crítico de Podemos en la localidad de Ames, y con asistencia de una veintena de simpatizantes (entre ellos el propio agente), la reunión acabó con amenazas de muerte contra el que era ya jefe de Policía Local de Teo y otros compañeros por parte de otro de los asistentes. Natural del barrio de San Caetano, en Santiago, Manuel Parga es uno de los mandos que actualmente acumula más años de labor en el entorno compostelano.