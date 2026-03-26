Galicia compra casa a tocateja: el 54% de las viviendas se pagan sin hipoteca

Galicia vende más de 60 viviendas al día, pero pincha en operaciones cerradas pese a los precios aún bajos frente a la media en España. El mercado inmobiliario gallego arrancó el año el coste más alto desde marzo de 2024. Comprar una vivienda hoy en Galicia exige 1.272 euros el metro cuadrado, que en el caso de los pisos alcanza los 1.636 euros y en las casas, los 869 euros, lo que supone un 4,2% más que en enero del año pasado. Estos datos se traducen en un desembolso medio por un piso de 80 metros cuadrados de más de 130.000 euros y por una vivienda unifamiliar de 120 m2, más de 104.000 euros, según el análisis de los datos del Colegio Notarial de Galicia.

Como consecuencia de esta alza en los precios, las operaciones de compraventa cayeron en este último año en el parque residencial de la comunidad casi un 14%. En el mapa nacional, la tendencia se repite, con una caída de las ventas del 11,4%, casi tres puntos menos que en Galicia, pero una subida en las tarifas del 9%, casi cinco puntos más que el mercado gallego.

Aunque la comunidad enfría la compraventa de vivienda, mantiene un mercado dominado por el comprador con ahorros: más de la mitad paga ya al contado. En concreto, fueron el 54,6% de las compras firmadas en el arranque del año, lo que coloca a Galicia entre las comunidades que menos recurrieron a las hipotecas y con un porcentaje de compras al contado muy superior a la media nacional (46,7% pagadas al contado), por detrás de Cataluña (62% pagadas al contado), Murcia (61%), Castilla-La Mancha (59%) y Asturias (57%). En el extremo opuesto se colocan Madrid, con apenas el 16% de las viviendas compradas sin hipoteca, País Vasco (26%) y Navarra (34%).

El mapa inmobiliario español muestra así una fuerte desigualdad territorial en el acceso al crédito y en la capacidad de compra, y Galicia se posiciona claramente en el grupo donde el ahorro personal es el motor principal de la demanda.

Evolución y comunidades

En 2025 se cerró un porcentaje similar de pisos y casas pagadas al contado en Galicia: un 53,5%, un punto por debajo del alcanzado este pasado mes de enero. Las operaciones a tocateja en el mercado inmobiliario gallego tocaron techo en 2023, con casi el 61%. En el caso de España, los pagos al contado de viviendas no llegaron a la mitad de las operaciones el año pasado (48%), frente al máximo que se batió en 2023, con un 56%.

Galicia arrancó el año con más de 60 ventas de viviendas al día, casi un 14% menos que en enero del año pasado. Se trata de la quinta mayor caída del mapa inmobiliario del país, con Cantabria a la cabeza (-18%), seguida de Madrid (casi un 16% menos) y Andalucía y Navarra (ambas con una caída del 14,2%). Solo Castilla-La Mancha y La Rioja lograron cerrar más compras que hace un año, un 6,1% y 5,6% más, respectivamente. En el caso de Galicia, el descenso experimentado este enero es el más acusado desde mayo de 2023; un dato que contrasta con el cierre anual al alza de 2025, de un 7,6%, con tan solo dos meses de caídas.

El coste medio de la vivienda en Galicia se situó en enero en 1.272 euros por metro cuadrado, un 4,2% más que un año antes. Aunque este incremento es moderado en comparación con otras comunidades, supone el nivel más alto desde marzo de 2024 y confirma una tendencia sostenida al alza. Aun así, Galicia mantiene una brecha de casi el 40% respecto a la media española, que ya supera los 2.000 euros por metro cuadrado. Esta diferencia explica en parte por qué la comunidad sigue atrayendo a compradores con capacidad de pago inmediato, incluidos perfiles que buscan segunda residencia o inversión, y que encuentran en Galicia un mercado más accesible que en otras zonas del país.

Por tipo de inmueble, los pisos fueron los más afectados por la caída de la demanda. En enero se formalizaron 1.390 ventas, un 17% menos que en el mismo periodo del año anterior, y su precio alcanzó los 1.636 euros por metro cuadrado, un 7% más que hace un año. Esto sitúa el coste de un piso tipo de 80 metros cuadrados por encima de los 130.000 euros. Las viviendas unifamiliares, por su parte, registraron 579 operaciones, un 4,5% menos, con un precio medio de 869 euros por metro cuadrado, lo que implica que una casa de 120 metros cuadrados supera ya los 104.000 euros. Aunque las casas mantienen un precio más bajo por metro cuadrado, su encarecimiento también contribuye a la pérdida de ritmo en las compraventas.

La financiación hipotecaria continúa perdiendo peso en Galicia. En enero se firmaron 893 hipotecas para la compra de vivienda, lo que supone un descenso del 11,5% respecto al año anterior, una caída más intensa que la media nacional. Sin embargo, el importe medio de los préstamos aumentó más de un 17%, hasta superar los 153.000 euros, lo que refleja que quienes sí acceden al crédito lo hacen para viviendas de mayor valor o con condiciones más exigentes. Este encarecimiento del importe medio, unido a la reducción del número de hipotecas, dibuja un mercado cada vez más selectivo, donde la capacidad de endeudamiento se convierte en un filtro determinante.

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El resultado es un escenario en el que el ahorro gana terreno al crédito y donde acceder a una vivienda se vuelve especialmente difícil para quienes dependen de financiación. Aunque Galicia sigue siendo una de las comunidades más asequibles del país, la combinación de precios al alza, menor disponibilidad de crédito y un mercado dominado por compradores solventes limita las oportunidades para los hogares con menor capacidad económica. La comunidad mantiene así una paradoja: precios relativamente bajos en comparación con el conjunto del país, pero un acceso a la vivienda que se complica para una parte creciente de la población.