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Renfe refuerza Galicia-Madrid en Semana Santa con 98.300 plazas y más trenes especiales

La operadora añade más de 2.600 plazas extra en las conexiones con Ourense, Santiago, Vigo, A Coruña y Lugo dentro del refuerzo especial por las vacaciones

Trenes de media distancia en la estación de Santiago.

Trenes de media distancia en la estación de Santiago. / Arxina / E. P.

RAC

A Coruña

Renfe ofertará un total de 98.300 plazas en el corredor Galicia-Madrid durante durante la Semana Santa, en el marco de un servicio de alta velocidad entre Madrid y el norte del país que alcanza las 327.300 plazas.

La compañía ferroviaria avnazó este jueves que Galicia contará con una programación de servicios especiales y una circulación de trenes al doble de su capacidad, por lo que ofertará más de 2.600 plazas extra sobre los servicios habituales en las conexiones con origen o destino Ourense, Santiago, Vigo, A Coruña o Lugo.

Renfe ofrecerá tres millones de plazas entre todos sus trenes AVE, Avlo, Alvia, Euromed, Intercity, Media Distancia y AVE Internacional, con motivo de las vacaciones de Semana Santa, desde este viernes hasta el domingo 5 de abril, al tiempo que las empresas de autobús han anunciado un refuerzo del 45% de su oferta para atender el incremento de la demanda.

La compañía ferroviaria sumará más de 1,1 millones de plazas para estos días en sus trenes de servicios comerciales (AVE, Avlo, Euromed, Intercity y AVE Internacional), principalmente en los corredores que conectan Madrid con Barcelona, Galicia y la Comunidad Valenciana.

Respecto a la oferta de trenes de servicio público, Renfe ofrecerá cerca de 1,8 millones de plazas en total entre Avant y Media Distancia, a las que se suman los servicios de Cercanías y Rodalies.

Según Trainline, plataforma de venta de billetes de tren y de autobús, Segovia lidera el crecimiento de la demanda para estas vacaciones, al dispararse un 143% respecto a la habitual, seguida de Oviedo (+75%) y Girona (+73%), mientras que rutas como la línea ferroviaria transversal Barcelona-Sevilla aumentan cerca de un 50%.

También destacan los incrementos desde Cataluña hacia ciudades como Zaragoza, Madrid o Valencia. A nivel internacional, Francia se consolida como principal destino, con subidas significativas en las reservas hacia París y Narbona, y un crecimiento del 51% en la línea Barcelona-Lyon.

Más oferta en autobús

En cuanto a la red de autobuses, la Confederación Española de Transporte en Autobús (Confebús) ha anunciado que los operadores aumentarán un 45% su oferta para esta Semana Santa, con la previsión de que 7 millones de viajeros opten por el autobús.

Esta cifra supone que hasta un 41% de los desplazamientos en estas vacaciones se realizará en autobús, lo que contribuirá a descongestionar las carreteras (al tener cada autobús la misma capacidad que 20 coches), reducir la contaminación y minimizar los accidentes.

De este modo, los 7 millones de desplazamientos esperados supondrán un incremento del 5% respecto al mismo periodo del año pasado, y serán prestados por las 2.700 empresas que operan en el sector, conformadas por casi 100.000 personas.

Blablacar

Por último, el coche compartido también se utilizará más que el año pasado, según la plataforma BlaBlaCar, que prevé registrar más de 420.000 viajes en España, lo que supone un 20% más que en la Semana Santa del año pasado.

De media, los trayectos en coche compartido esta Semana Santa tendrán una distancia de 224 kilómetros y un precio en torno a los 16,5 euros. Entre los ejes más populares durante estas festividades destacan rutas como Madrid-Valencia, Barcelona-Valencia, Granada-Sevilla, Huelva-Sevilla, Málaga-Sevilla, Granada-Málaga, Valencia-Zaragoza, Madrid-Murcia, Granada-Madrid o Madrid-Málaga.

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