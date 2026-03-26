Los graduados sociales de A Coruña y Ourense conquistan por fin su gran reivindicación: acceso directo a todos los trámites de Tráfico

Los graduados sociales de A Coruña y Ourense están a punto de dar un salto profesional largamente esperado: podrán gestionar directamente todos los trámites ante la Dirección General de Tráfico. La reivindicación, defendida durante años por el Consejo General de Graduados Sociales de España, se convierte por fin en realidad tras la firma del convenio con la DGT y la puesta en marcha de una plataforma específica que permitirá operar en línea con Tráfico del mismo modo que lo hacen los gestores administrativos.

Los colegiados participaron este jueves en una jornada formativa clave para familiarizarse con la nueva Plataforma de Gestión. La sesión, impartida por la subjefa provincial de Tráfico de Madrid, Paula Azcaray Anta, sirvió para desgranar paso a paso cómo tramitar bajas temporales de vehículos y sus prórrogas, altas de bajas temporales, duplicados de permisos de circulación, cambios de domicilio fiscal, modificaciones de titularidad, entregas de compraventa o bajas definitivas. Un catálogo completo de gestiones que, hasta ahora, quedaba fuera del alcance de estos profesionales.

Con la herramienta ya operativa y el convenio firmado, comienza la incorporación progresiva de los distintos colegios provinciales. El de A Coruña y Ourense se sitúa entre los primeros en activar el sistema, lo que permitirá que, en cuestión de días, sus colegiados puedan ofrecer a sus clientes un servicio que amplía de forma notable su cartera profesional y refuerza su papel como intermediarios esenciales en la gestión administrativa cotidiana.

Noticias relacionadas

Una vieja batalla profesional encuentra así su desenlace. Y lo hace con un cambio que no solo moderniza el ejercicio de la profesión, sino que abre una vía de servicios que hasta ahora les había sido negada.