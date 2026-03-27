La Guardia Civil ha detenido en colaboración con la Policía Local a un vecino de Carballo de 28 años como presunto autor de un delito de tráfico de drogas y otro de defraudación de fluido eléctrico, y al que han intervenido una plantación de marihuana y diversas cantidades de hachís y cocaína.

Según han informado fuentes de la Comandancia, la investigación se inició en mayo del año pasado, al tener conocimiento de la posible existencia de un punto negro de venta de drogas en un inmueble del municipio. Los operativos de vigilancia permitieron constatar la actividad delictiva.

Detenido en Carballo al desmantelar la Guardia Civil un punto de venta de drogas con más de 30 plantas de marihuana. / Guardia Civil

A mediados de este mes de marzo se llevó a cabo la 'explotación' de la operación, y se intervino en el domicilio, donde la Guardia Civil se incautó de 34 plantas de marihuana, más de 1,7 kilos de hachís, 48 gramos de cogollos de marihuana y 36 gramos de polen, 3 gramos de cocaína, material para el cultivo 'indoor' de marihuana, y útiles para el pesaje y envasado.

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El hombre detenido fue puesto a disposición del Tribunal de Instancia, Sección Civil y de Instrucción, plaza 2 de Carballo.