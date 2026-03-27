Galicia frena el alza de las hospitalizaciones pese al envejecimiento: las enfermedades respiratorias, primera causa de ingreso

Galicia tiene una de las poblaciones más envejecidas de España, pero eso no se traduce siempre en más hospitalizaciones. Los avances médicos, que permiten reducir los ingresos, así como reforzar la prevención en salud y un adecuado seguimiento de los pacientes para evitar un deterioro en sus patologías son claves para no terminar en una cama de hospital. En Galicia, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), se dieron en 2024 un total de 295.595 altas hospitalarias. Son solo un 1,1 por ciento más que el año anterior, lo que supone el tercer menor incremento de España. Además, se está reduciendo el periodo de estancia: se sitúa ahora en 7,58 días, por debajo de la media nacional de los 7,87 días.

Los ingresos hospitalarios están aumentando desde la pandemia de covid, pero aun así siguen por debajo de la cifra registrada en 2019 cuando se superaron las 300.000 hospitalizaciones. Galicia tiene la sexta tasa más alta de ingresos, por detrás de Asturias, Cataluña, País Vasco, Castilla y León y Aragón. Sin embargo, pese a que la población gallega está cada vez más envejecida, la comunidad está consiguiendo contener el incremento de internamientos hospitalarios por debajo de la media nacional, que se situó en 2024 en un 2,3 por ciento. Y eso que el 54 por ciento de las hospitalizaciones se corresponden con mayores de 65 años.

Los avances médicos que permiten, por ejemplo, operaciones menos invasivas y, por lo tanto, con un menor tiempo de recuperación se traducen además en menos permanencia en el hospital. Si en 2023 fueron 7,72 días, en 2024 esta cifra bajó a 7,58.

Patologías

¿Pero cuáles son las enfermedades que provocan más hospitalizaciones en Galicia? Están a la cabeza las dolencias respiratorias. De hecho, Galicia es la comunidad con la tercera tasa más alta de altas hospitalarias por estas patologías. En 2024 hubo más de 41.300 ingresos por esta causa. Es decir, casi una de cada siete entradas en el hospital fue por problemas como neumonía, bronquitis, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o infecciones en las vías respiratorias. Y además van en aumento: casi un 8 por ciento más de ingresos, según las cifras del INE.

Las enfermedades del aparato digestivo ocupan el segundo lugar entre los diagnósticos principales de los pacientes ingresados en el hospital en Galicia. Se superaron las 39.000 hospitalizaciones, un 0,8 por ciento más que en 2023. Los principales motivos de internamiento son cálculos en la vesícula biliar y hernias.

Y, en tercer lugar, las patologías que más aquejan a los gallegos son las del aparato circulatorio, desde infartos a enfermedades cerebrovasculares. Los ingresos por este motivo ascendieron a 37.500, un 1 por ciento más que el año anterior.

Cáncer

Suben las hospitalizaciones en casi todas las patologías salvo en el caso de las oncológicas. La buena noticia es que están bajando los ingresos por cáncer. Fueron 30.167 en el último año analizado, un 0,2 por ciento menos. La prevención en este tipo de dolencias es clave y el aumento de los cribados puede estar contribuyendo a reducir la mortalidad y las estancias en el hospital. Pero hay excepciones que además coinciden con las neoplasias que más afectan a las mujeres. Así, se incrementan un 22 por ciento los ingresos por cáncer de ovario y un 10 por ciento los de útero y mama.

Los trastornos mentales, que se han convertido en la epidemia del siglo XXI, pueden también terminar en el hospital. En 2024 hubo 5.735 ingresos por esta causa, una cifra muy parecida a la del año anterior, pero son un nueve por ciento más si se comparan con los que había antes de la pandemia.

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Entre ellos, están al alza los ingresos derivados de problemas mentales causados por el alcohol (388) y las drogas (293). En 2024 los internamientos por estas causas crecieron un 11,4 por ciento. También se produjeron casi 900 casos de envenenamiento por estupefacientes, fármacos o otras sustancias, un dos por ciento más que en 2023.