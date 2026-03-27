De hecho, el amor sigue sumando adeptos en Galicia

Aunque la fórmula preferida por los gallegos para sellar alianzas y formalizar una relación sentimental con un compañero o compañera, papeles mediante, continúa siendo el matrimonio, las parejas de hecho siguen ganando adeptos en la comunidad. Por primera vez en la década más reciente, las solicitudes para inscribirse en el Rexistro autonómico llegaron a superar las tres mil, aunque no todas recibieron el beneplácito de la Administración. De hecho, desde 2015 la Xunta ha intensificado el control ante posibles «fraudes» y las negativas también marcaron máximos el pasado año.

Según los datos facilitados por la Consellería de Presidencia y recopilados por el Instituto Galego de Estatística (IGE), durante 2025 se registraron una media de 65 solicitudes semanales para inscribirse en el Rexistro de Parellas de Feito de Galicia. Ese trámite es obligatorio para dar por constituida este tipo de uniones, que dan acceso a prerrogativas similares a las del matrimonio, por ejemplo el poder disfrutar de 15 días libres retribuidos por el enlace, días por hospitalización o enfermedad grave o, en ciertos casos, la obtención de la pensión de viudedad. Son ventajas que pueden influir en el auge de estas uniones.

Evitar posibles «fraudes»

De las 3.384 parejas que intentaron oficializar su vínculo por esa vía en Galicia, lo lograron finalmente —al obtener una resolución de inscripción en el Rexistro— dos terceras partes, un total de 2.225, otro hito. El resto, o bien desiste de los trámites, aunque incluso se pueden realizar en parte por vía telemática, o bien la pretensión recibe una negativa de la Xunta.

Esta dijo no en más de 1.100 ocasiones desde que en 2015 aprobó un decreto que, según resumió en su momento el por entonces presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, pretendía evitar que esa modalidad de emparejamiento se convirtiese en un «negocio». 2025 es el año en el que se anota el pico de denegaciones de inscripción: 191.

La legislación se endureció para evitar fraudes, tanto con la perspectiva de obtener beneficios «ilegítimos» como para agilizar la residencia a extranjeros en situación irregular, después de que en 2013 se destapasen amaños que pusieron en cuestión la normativa gallega.

Enlaces mixtos

No obstante, son muchos los enlaces mixtos que superan esa supervisión. En el último año, una de cada tres parejas (un 35%) es mixta: está formada por personas de ciudadanía española y extranjera. En números absolutos, fueron casi 800 las reconocidas, el dato más elevado de la serie más reciente.

Amparar la unión sentimental bajo la figura de una pareja de hecho no inmuniza a las parejas contra el desamor. Aunque 2024 fue el ejercicio con más expedientes de cancelación, 737, el pasado año le sigue cerca, con 625. Con todo, en esa cuenta no solo pesan las separaciones, sino también las relaciones que pasan al matrimonio y las que pierden a uno de sus miembros por fallecimiento.

Noticias relacionadas

En la actualidad, y teniendo en cuenta las inscritas en el Rexistro autonómico a la altura del 31 de diciembre de 2025, están constituidas en Galicia 28.599 parejas de hecho, con el mayor porcentaje, el 41%, en Pontevedra.