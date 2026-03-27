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Los gallegos viajan menos, pero gastan más: el desembolso diario sube nueve euros en un año

Realizaron 8,3 millones de viajes en 2025, un 14 % menos que el año anterior, aunque el gasto total aumentó un 2,4 %, llegando a los 2.660 millones de euros

Turistas con maletas en la praza do Obradoiro el pasado puente de San José

Turistas con maletas en la praza do Obradoiro el pasado puente de San José / Jesús Prieto

El Correo Gallego

Santiago

Viajamos menos, pero gastamos más. La incesable subida del coste de la vida y, con ella, el de pernotaciones o medios de transporte hace que sean muchos los que tenga que recortar tiempo a sus vacaciones. Esa es la idea principal que se desprende de la última estadística del Instituto Nacional de Estadística (INE), publicada este jueves, en la que se aprecia que los gallegos hacemos cada vez viajes más cortos, mientras el desembolso no deja de incrementarse años tras año.

A lo largo de 2025, los residentes en la comunidad gallega realizaron 8,3 millones de viajes, lo que se traduce en un descenso del 14% respecto al año anterior. El número de pernoctaciones de los residentes en la comunidad superó los 30,3 millones y la duración media de los viajes se situó en los 3,65 días.

El gasto que realizaron aumentó un 2,4 %, hasta los 2.660 millones de euros. Por persona, de media, el desembolso fue de 319,26 euros todo el viaje, son 46 euros más que en 2024, mientras que el gasto medio diario por viajero se situó en 87,53 euros, once euros más al día.

Galicia como destino

Galicia, por su parte, fue el destino de casi 8,7 millones de viajes realizados tanto por personas que residen en otras comunidades autónomas como por extranjeros. Son casi el cinco por ciento del total de visitas recibidas en el conjunto estatal. Esta cifra es notablemente inferior a la de a la del año anterior, cuando se registraron 10,1 millones de viajes de españoles con destino Galicia, el 5,5 % del total.

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Los visitantes gastaron 2.539 millones de euros en la comunidad el pasado año, un 8,7% menos, con un gasto medio por persona de 292,03 euros por viaje y 65,92 euros por día. Los viajes a Galicia tuvieron una duración media de 4,43 días y sumaron 38,5 millones de pernoctaciones.

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