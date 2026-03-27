Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Formación de especialidades en el ChuacEdificios enteros de pisos turísticos en A CoruñaAfectados por las expropiaciones del Monte Mero, a la esperaLos acuerdos clave del fin de la huelga de médicosEl templo de la cerveza artesana en A CoruñaEl Deportivo, especialista en los minutos finales
instagramlinkedin

La Policía Nacional halla 500.000 euros vinculados al narcotráfico en un piso de la zona de Castrelos en Vigo

La operación, desarrollada en Ceuta, cuenta con un detenido en Pontevedra

Vista general de la fachada de la urbanización la Colina de Castrelos.

Vista general de la fachada de la urbanización la Colina de Castrelos. / Marta G. Brea

Elena Villanueva

Agentes del GRECO de la Policía Nacional han localizado al menos medio millón de euros esta mañana relacionados con el narcotráfico en un piso de la colina de Castrelos. Según fuentes judiciales, hay un detenido en Pontevedra en medio de una operación antidroga a nivel nacional liderada por un juzgado de Ceuta.

La Policía Nacional ha detenido al menos a tres personas a primeras horas de este viernes en Ceuta en el marco de una operación antidroga que se desarrolla, de forma paralela, en otras ciudades andaluzas.

Según han informado a EFE fuentes próximas a la investigación, el operativo se puso en marcha pasada la medianoche de este viernes en la zona del Muelle Cañonero Dato de Ceuta, donde los agentes arrestaron a una persona.

Posteriormente, la operación se ha retomado a las 6 de la mañana de este viernes con la entrada y registro de viviendas de varios domicilios de la ciudad.

En Ceuta han sido detenidos otros implicados en la barriada de Hadú, así como en la barriada del Príncipe Alfonso.

Noticias relacionadas

La operación no solo se realiza en Ceuta sino que, de forma paralela, se está actuando en otros puntos del sur de la península, según las fuentes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Inditex, Mango, Primark y H&M pactan una subida de sueldos y menos jornada tras tres años de bloqueo: Estas son las mejoras
  2. El paraíso de las gangas aterriza en Agrela: stock de Amazon y electrodomésticos desde 10 euros a partir del 28 de marzo
  3. El santuario de la cerveza artesana en A Coruña que compite con los mejores del mundo: 'Fuimos los primeros en traerla a la ciudad
  4. Afectados por las expropiaciones del Monte Mero, en A Coruña: 'Muchos vecinos no tienen los recursos económicos para el cambio de vivienda
  5. Gragera regresa a casa tras tres meses de ostracismo en el Deportivo
  6. Llega a Marineda City el pop-up de Amazon que arrasa en Europa: paquetes sorpresa por menos de 3 euros y 10 minutos para elegir
  7. A Coruña se prepara para siete días de complicaciones en la movilidad
  8. Inditex duplica el presupuesto de su nuevo comedor de Arteixo y eleva la inversión a 28,4 millones de euros

La Policía Nacional halla 500.000 euros vinculados al narcotráfico en un piso de Castrelos

La Policía Nacional halla 500.000 euros vinculados al narcotráfico en un piso de Castrelos

La Xunta retrasa la apertura de los PAC los sábados: la aplicación del decreto se aplaza dos meses

La Xunta retrasa la apertura de los PAC los sábados: la aplicación del decreto se aplaza dos meses

Las plagas, los incendios y la guerra de Ucrania devuelven protagonismo al pino como «hucha» del monte gallego

Las plagas, los incendios y la guerra de Ucrania devuelven protagonismo al pino como «hucha» del monte gallego

El Debate de Estado de la Autonomía apunta al 7 de abril

El Debate de Estado de la Autonomía apunta al 7 de abril

Detenido en Carballo al desmantelar la Guardia Civil un punto de venta de drogas con más de 30 plantas de marihuana

Detenido en Carballo al desmantelar la Guardia Civil un punto de venta de drogas con más de 30 plantas de marihuana

Los gallegos viajan menos, pero gastan más: el desembolso diario sube nueve euros en un año

Los gallegos viajan menos, pero gastan más: el desembolso diario sube nueve euros en un año

Galicia cuenta con un déficit de más de 1.000 agentes de la Guardia Civil: «Una sola patrulla puede estar al cargo de siete, ocho o nueve municipios»

Galicia cuenta con un déficit de más de 1.000 agentes de la Guardia Civil: «Una sola patrulla puede estar al cargo de siete, ocho o nueve municipios»

El amor (formalizado) sigue sumando adeptos: Galicia supera las 3.000 solicitudes de parejas de hecho por primera vez en una década

El amor (formalizado) sigue sumando adeptos: Galicia supera las 3.000 solicitudes de parejas de hecho por primera vez en una década
Tracking Pixel Contents