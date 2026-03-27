La Xunta de Galicia retrasa la apertura de los PAC los sábados: la aplicación del decreto se aplaza dos meses

La Xunta da un paso atrás o, cuando menos, ha optado por frenar su calendario inicial para reorganizar los Puntos de Atención Continuada (PAC) y extender su actividad a los sábados. Según trasladan a este medio fuentes sindicales presentes en la mesa sectorial de Sanidade que se está celebrando este viernes, la aplicación del cambio se retrasa al menos dos meses, aunque la publicación del decreto podría producirse antes.

El movimiento supone, de facto, una rectificación parcial sobre los plazos que se venían manejando en los últimos días. La CIG-Saúde había denunciado esta misma semana que la Consellería pretendía publicar el decreto el 31 de marzo y ponerlo en vigor ya el 1 de abril, en plena Semana Santa, sin una negociación real con el personal afectado. De hecho, mientras en el interior de las dependencias autonómicas se negociaba, una manifestación de trabajadores de puntos de atención y emergencias en Compostela exigía un «stop» al «decretazo» (como lo denominaban en la calle).

La norma en preparación busca modificar el Decreto 172/1995 para que los sábados pasen a computar como atención continuada en los PAC, equiparándolos en la práctica a domingos y festivos. La propia Consellería de Sanidade había confirmado esta semana que trabajaba en ese decreto para abrir los PAC los sábados por la mañana, una medida ya planteada a finales de 2025 y reactivada ahora tras el acuerdo que puso fin a la huelga médica de O’Mega.

Lo que cambia ahora no es tanto el fondo del proyecto como su calendario. De acuerdo con las fuentes sindicales consultadas en plena negociación, el Sergas habría aceptado posponer la aplicación efectiva del nuevo modelo durante al menos dos meses, en un intento de rebajar la tensión abierta con los sindicatos por la falta de negociación previa. Esa demora, sin embargo, no implicaría necesariamente congelar la tramitación normativa, ya que la publicación oficial del decreto podría mantenerse en fechas próximas, aunque su entrada en vigor quedaría diferida.

El conflicto gira en torno al impacto laboral de la reforma. Los sindicatos sostienen que integrar los sábados en el funcionamiento ordinario de los PAC supondría más carga de trabajo en fin de semana, más jornada y peores condiciones sin compensación suficiente. CIG-Saúde denunció el 24 de marzo una «imposición unilateral» por parte de la Administración y exigió la retirada del decreto mientras no exista una negociación «real» sobre jornada, cobertura y compensaciones.

La Consellería, por su parte, había defendido que la mañana del sábado ya venía funcionando «de facto» como atención continuada y enmarcó la reforma en una reorganización del sistema para garantizar la cobertura asistencial.

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A la espera de que concluya la mesa sectorial y de una comunicación oficial del Sergas, el principal mensaje que sale de la negociación de este viernes es que la Xunta enfría su hoja de ruta inicial.