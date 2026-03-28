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¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?

Un frente poco activo dejará este sábado cielos nubosos en A Coruña

Viandantes en la Marina de A Coruña.

Viandantes en la Marina de A Coruña. / Carlos Pardellas

RAC

Un frente poco activo llegará durante este sábado por el norte de la Comunidad, de modo que en A Coruña se esperan cielos nubosos, incluso con algunas lloviznas durante la primera mitad del día. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo en el litoral, donde se espera viento de más de 60 km/h y mar combinado con olas de entre 4 y 5 metros.

Los termómetros marcarán temperaturas mínimas de 10 grados y las máximas se quedarán en los 14 grados.

El viento soplará moderado del noreste, con rachas fuertes en el litoral atlántico y zonas altas.

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Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:

  • A Coruña 10°C 14°C
  • Lugo 4°C 12°C
  • Vigo 9°C 20°C
  • Ferrol 8°C 14°C
  • Santiago 5°C 14°C
  • Pontevedra 8°C 19°C
  • Ourense 5°C 18°C

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