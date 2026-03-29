El sector lácteo gallego se tensiona al máximo por los precios, la industria, las importaciones y la falta de relevo

El sector lácteo gallego atraviesa uno de sus momentos más delicados en años. Lo que en el discurso de las organizaciones agrarias se presenta como una “tormenta perfecta” combina tres elementos que se retroalimentan: precios en origen por debajo de costes, aumento sostenido de gastos de producción y una estructura demográfica que amenaza la continuidad del modelo con la falta de relevo generacional.

El resultado es un escenario de alta tensión en el que las explotaciones sienten que el sistema productivo está dejando de ser viable, mientras crece la sensación de que la cadena de valor —industria y distribución— está trasladando el ajuste hacia el primer eslabón: el ganadero.

Uno de los factores más inmediatos de presión es la evolución de los precios. Las organizaciones agrarias denuncian bajadas de entre 4 y 11 céntimos por litro en un contexto en el que los costes han subido de forma significativa, con incrementos asociados a la energía, los piensos o los insumos agrícolas.

Esta dinámica genera una situación crítica: gran parte de las explotaciones quedan por debajo del coste de producción, lo que en la práctica implica trabajar con márgenes nulos o negativos. El sector interpreta esta evolución como un proceso estructural de pérdida de rentabilidad, no como una oscilación puntual del mercado.

Acción de protesta de Unións Agrarias en un centro mayorista en Santiago / cedida

A ello se suma la percepción de que la industria está utilizando la importación de leche a menor precio como elemento de presión en la negociación de contratos, lo que alimenta la conflictividad.

La entrada de leche procedente de otros países europeos, especialmente Portugal y Francia, se ha convertido en uno de los puntos más sensibles del conflicto. Las organizaciones agrarias sostienen que este flujo está contribuyendo a distorsionar el mercado interno, al permitir a la industria disponer de producto más barato para ajustar precios a la baja.

El debate no es solo económico, sino también de transparencia. El sector denuncia dificultades en la trazabilidad y reclama mayor control administrativo para evitar lo que consideran prácticas que alteran la competencia en origen.

En este contexto, la tensión se traslada a la calle: las movilizaciones recientes y acciones simbólicas reflejan un endurecimiento del conflicto, con un mensaje cada vez más claro hacia industria y distribución.

Más allá del conflicto coyuntural de precios, el sector identifica un problema estructural que condiciona su futuro: la falta de relevo generacional.

El cierre progresivo de explotaciones y la dificultad para incorporar jóvenes provocan un efecto acumulativo que debilita la base productiva del sector. Sin nuevas incorporaciones, el modelo pierde capacidad de renovación y resiliencia, lo que alimenta la preocupación sobre su continuidad a medio plazo.

En este sentido, el diagnóstico es compartido: sin relevo, el sector no solo pierde volumen, sino también capacidad de negociación y peso económico.

El conflicto también pone el foco en la regulación. El sector reclama una aplicación más estricta de la Ley de la Cadena Alimentaria, con mecanismos que aseguren que los precios cubran los costes de producción.

Sin embargo, las organizaciones agrarias consideran insuficiente la respuesta institucional, lo que incrementa la sensación de desprotección frente a la industria y la distribución.

Un grupo de ganaderos bloquea un camión cerca de Teixeiro y vierte 15.000 litros de leche portuguesa / cedida

La combinación de factores —precios bajos, costes altos, importaciones, falta de relevo y tensión regulatoria— configura un escenario de alta inestabilidad estructural.

Aunque el sector insiste en su voluntad de resistencia y organización, el mensaje de fondo es claro: si no hay cambios en la cadena de valor y en la intervención de las administraciones, el conflicto podría escalar en intensidad y continuidad.

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En este contexto, el lácteo gallego se encuentra en un punto crítico en el que se juega no solo su rentabilidad inmediata, sino también su supervivencia como modelo productivo en el territorio.