¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?

A Coruña esquivará la llegada de un frente por el norte de la Comunidad durante la celebración de este Domingo de Ramos, por lo que el cielo estará poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes altas durante la segunda mitad del día. Los termómetros marcarán temperaturas mínimas de 9 grados y las máximas, en ligero ascenso durante los próximos días, llegarán a los 15 grados. Los vientos soplarán de flojos a moderados del nordeste, ya sin aviso en el litoral.

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Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades: