¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?
Jornada de estabilidad este Domingo de Ramos con cielos despejados y temperaturas máximas en ligero ascenso
A Coruña esquivará la llegada de un frente por el norte de la Comunidad durante la celebración de este Domingo de Ramos, por lo que el cielo estará poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes altas durante la segunda mitad del día. Los termómetros marcarán temperaturas mínimas de 9 grados y las máximas, en ligero ascenso durante los próximos días, llegarán a los 15 grados. Los vientos soplarán de flojos a moderados del nordeste, ya sin aviso en el litoral.
Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:
- A Coruña 9°C 15°C
- Lugo 6°C 13°C
- Vigo 9°C 20°C
- Ferrol 10°C 14°C
- Santiago 8°C 14°C
- Pontevedra 9°C 19°C
- Ourense 6°C 19°C
- El Santander se repliega en la comarca de A Coruña: cierra la oficina de Santa Cruz
- 0-0 | Sporting de Gijón - RC Deportivo, en directo hoy: partido de la Liga Hypermotion en vivo | Inicio de partido
- Arteixo despide a un empleado municipal por trucar el camión de la basura
- A la caza de las gangas: colas y carros llenos en la inauguración de la tienda de liquidaciones de Amazon en Agrela
- Las galletas de una abuela coruñesa que ya dan la vuelta al mundo: 'Llegamos a hacer 14.000 al día
- El acceso a Alfonso Molina desde San Cristóbal, en A Coruña, reabre para adelantarse a la saturación por el corte de A Pasaxe
- La huelga indefinida en aeropuertos que comienza en Semana Santa afecta a seis con conexión desde A Coruña
- Arteixo transforma Candame con un nuevo parque infantil inclusivo con el diseño de la 'Nueva Bauhaus Europea