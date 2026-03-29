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¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?

Jornada de estabilidad este Domingo de Ramos con cielos despejados y temperaturas máximas en ligero ascenso

Jornada soleada en la Marina coruñesa.

Jornada soleada en la Marina coruñesa. / Carlos Pardellas

RAC

A Coruña esquivará la llegada de un frente por el norte de la Comunidad durante la celebración de este Domingo de Ramos, por lo que el cielo estará poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes altas durante la segunda mitad del día. Los termómetros marcarán temperaturas mínimas de 9 grados y las máximas, en ligero ascenso durante los próximos días, llegarán a los 15 grados. Los vientos soplarán de flojos a moderados del nordeste, ya sin aviso en el litoral.

Cargando previsión del tiempo...

Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:

  • A Coruña 9°C 15°C
  • Lugo 6°C 13°C
  • Vigo 9°C 20°C
  • Ferrol 10°C 14°C
  • Santiago 8°C 14°C
  • Pontevedra 9°C 19°C
  • Ourense 6°C 19°C

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