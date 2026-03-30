12 municipios gallegos modifican su nombre: conoce los cambios

Ya es oficial. Este lunes la Xunta ha aprobado el nuevo Nomenclátor de Galicia 2026, que, entre otras novedades, incluye la actualización de los nombres oficiales de 12 concellos. Uno de los cambios más llamativos es el del municipio pontevedrés de A Cañiza, que recupera su forma histórica y pierde la virgulilla —el pequeño trazo ondulado sobre la "ñ"— para pasar a denominarse oficialmente A Caniza.

El origen del cambio ya lo habría explicado el Seminario de Onomástica el año pasado, tras presentarse en julio la propuesta de actualización, y no es otro que recuperar la forma original del topónimo. El uso de A Caniza se remonta a la Edad Media, proveniente de una palabra utilizada todavía hoy en el léxico común, caniza, relativa a estructuras de madera, cañas, varas o bimbios, y los primeros usos del nombre con "ñ" aparecieron a finales del siglo XIX.

Pero este no es el único cambio en lo que a los concellos se refiere. Así, también recuperan su forma histórica el municipio lucense de Alfoz y el pontevedrés de Cangas, que pasan a ser de forma oficial Alfoz do Castrodouro y Cangas de Morrazo. Otros tres cambios están relacionados con las normas ortográficas y morfológicas del gallego, según las que los topónimos no deben llevar guión, sino escribirse en dos palabras. Esto afecta a los dos municipios gallegos resultados de fusiones, que ahora pasan a ser Oza Cesuras y Cerdedo Cotobade, y también a Mondariz Balneario.

Finalmente, el grueso de los cambios en los municipios se debe a la presencia y, sobre todo, a la ausencia de artículos. Así, A Pastoriza pasa a ser Pastoriza (Lugo); mientras que se añade el artículo correspondiente a A Ribeira de Piquín (Lugo), O Campo Lameiro (Pontevedra), O Riós (Ourense) y O Porto do Son (A Coruña). Castro Caldelas, por su parte, pasa a ser O Castro de Caldelas (Ourense). Precisamente, de los 2.531 topónimos en los que el Seminario de Onomástica localizó problemas lingüísticos y que ahora se restablecerán, la mayoría estaban relacionados con artículos: en 1.519 casos hacía falta incluirlo y en 427, eliminarlo.

Además de los concellos, también se han aprobado cambios en 182 parroquias. En 96 casos se cambia el nombre de la misma, bien por la necesidad de añadir o quitar el artículo (Portela, en Barro, pasa a ser A Portela), para revertir su castellanización (Moscoso, en Pazos de Borbén, pasa a ser Moscoxo) o para, directamente, corregirlo (San Xulián de Pontecesures pasa a ser San Xulián de Requeixo). En otros 69 casos se modificó la advocación —el nombre de la santa o el santo a la que está dedicada— Santa Eulalia de Xil, que recupera la forma gallega del nombre y pasa a ser Santa Baia de Xil, en Meaño; y en 17, se acordó modificar ambas partes, como en la parroquia San Amedio de Millarada, en Forcarei, que pasa a ser San Mamede de Millerada.

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Pero no todo han sido cambios. El análisis de la Comisión de Toponimia permitió incorporar 1.655 nuevos nombres. Aunque la mayoría se corresponden con aldeas muy poco habitadas, algunos derivan de nuevas entidades poblacionales, siendo el municipio que más entidades registró por primera vez el de Foz, con 176, seguido de Lourenzá (56), Narón (53), Ourol (49) y Pontevedra (47).