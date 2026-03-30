El 'Amazonas gallego' está a menos de una hora de A Coruña: puentes colgantes y un monasterio medieval ocultos en un bosque atlántico

No hay que cruzar el mundo para encontrar verdaderos paraísos naturales. En Galicia y a menos de una hora de A Coruña se encuentra uno de los bosques Atlánticos más impresionantes, con más de 9.000 hectáreas salpicadas de cientos de tonos de verde y una diversidad de fauna muy poco común.

El lugar, uno de los mayores parques de la comunidad gallega, invita a perderse y a desconectar del mundo. En alguno de sus tramos, la frondosidad de la vegetación es tal que los rayos del sol apenas la traspasan, resguardando con un manto de misterio los puentes colgantes y los monumentos del Medievo que oculta.

Pero las estructuras construidas por el hombre no le pueden hacer sombra a lo que la propia naturaleza ha creado en las Fragas do Eume. Y es que, si por algo destaca este rincón de A Coruña, es por sus imponentes árboles, como los robles, los castaños y los tejos.

Una de las cascadas de las Fragas do Eume. / Turismo de Galicia

Entremedias, el visitante puede disfrutar del repiqueteo del Eume, que forma un profundo cañón en su parte media. Junto a sus aguas crecen casi una treintena de especies de helechos que ya existían hace 66 millones de años, cuando los dinosaurios acababan de extinguirse y los mamíferos empezaban a dominar la Tierra.

Así son las Fragas do Eume, un gran latido verde a un paso

Las Fragas do Eume son un rico manto de flora atlántica, muy frecuentado por los amantes de la naturaleza y del senderismo, así como por escolares que acuden de visita. Se encuentra enmarcado en la comarca homónima, haciendo frontera al norte con Ferrolterra y al sur con las Mariñas Coruñesas.

Para recorrerlo existen un total de ocho rutas, que conforman caminos de entre 1 y 3 horas con distintos niveles de dificultad. Todas ellas son sendas especialmente adecuadas para el avistamiento de aves, que surcan el cielo en una variedad de hasta 103 especies.

Además de transitar por sus veredas, los paseantes deben apuntar varias paradas casi obligatorias, como los impresionantes puentes colgantes. Uno de los más destacados es el de Cal Grande, una espectacular pasarela que atraviesa el río y que se reabrió en 2025 tras una importante renovación de su estructura.

El puente Fornelos, otro rincón instagrameable de este parque natural coruñés, también quita el aliento. Desde él, se puede llegar al Monasterio de Caaveiro, una estructura datada del siglo IX que está abierta a las visitas todos los días de la temporada de verano entre las 10.30 y las 21.00 horas.

El Monasterio de Caaveiro, en las Fragas do Eume. / Turismo de Galicia

Sus muros de piedra transportan a otros tiempos y ofrecen una hermosa vista de las fragas. En total, el vergel cuenta con otras cuatro atalayas desde las que asomarse al verdor del terreno, como la de Teixido, Monte Pendella, Mirador da Carboeira y Pena Cavada.

También imponente es el Monasterio de Monfero, fundado en 1134 y declarado monumento histórico-artístico en 1931. Se trata de un conjunto de grandes dimensiones que se dedicó a la comunidad cisterciense a partir de 1147 y que cuenta con una interesante iglesia barroca que vale la pena visitar.

Consejos para visitar las Fragas do Eume

Las Fragas do Eume cuentan con aparcamientos habilitados para dejar el coche, así como con una línea de autobús con paradas señalizadas. Desde el concello de Pontedeume recomiendan valorar bien el tiempo y el esfuerzo que requiere la ruta escogida y acudir siempre con el móvil cargado.

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Los animales de compañía no están permitidos en el parque, en el que tampoco se puede tirar basura ni encender fuego. Además, conviene tener cuidado al pisar piedras o troncos, ya que el terreno puede estar resbaladizo.