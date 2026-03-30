¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?

La Semana Santa da comienzo este lunes con una jornada de influencia anticiclónica, aunque con cielos nubosos en A Coruña y temperaturas frescas por la presencia de vientos del nordeste.

Se esperan, según el pronóstico de Meteogalicia, cielos cubiertos, incluso con alguna llovizna en las horas centrales.

Las temperaturas mínimas no experimentarán cambios y se quedarán en los 9 grados mientras que las máximas llegarán a los 16, con un ligero ascenso respecto a días anteriores.

El viento soplará moderado del nordeste, con ráfagas fuertes en zonas del litoral atlántico.

Noticias relacionadas

Cargando previsión del tiempo...

Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades: