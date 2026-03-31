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Fallece un trabajador al sufrir una descarga eléctrica en una arqueta en O Grove

Sucedió en la carretera que comunica A Lanzada con San Vicente

Urxencias Sanitarias movilizó el helicóptero medicalizado, pero no pudieron salvarle la vida.

Urxencias Sanitarias movilizó el helicóptero medicalizado, pero no pudieron salvarle la vida. / Helico Santiago

E. P.

Un hombre ha perdido la vida este martes al sufrir una descarga eléctrica cuando trabajaba dentro de una arqueta -- pequeña cámara subterránea -- en O Grove.

Tal y como ha trasladado el 112 Galicia, alrededor de las 15.30 horas el hombre se encontraba trabajando en una arqueta en la carretera que comunica A Lanzada con San Vicente, cuando sufrió una descarga eléctrica.

Hasta el lugar se desplazaron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, con el helicóptero medicalizado con base en Santiago de Compostela y Emerxencias do Grove.

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A pesar de los esfuerzos de los equipos sanitarios por reanimarlo, no pudieron hacer nada por el hombre, que perdió la vida.

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