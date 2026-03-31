El Mestre Mateo renace en digital

La tecnología ha conseguido que una de las imágenes más enigmáticas del arte medieval europeo cobre nueva vida al menos digitalmente. La Universidade de Santiago, a través del proyecto KosmoTech_1200 y en colaboración con la Fundación Catedral de Santiago, ha presentado la restauración digital del retrato del Mestre Mateo, responsable de la construcción del Pórtico da Gloria. La iniciativa coincide con el aniversario de la colocación de los dinteles del pórtico, fechada según la inscripción conservada el 1 de abril de 1188.

La figura, popularmente conocida como «o santo dos croques» por la tradición de golpear simbólicamente su cabeza para absorber su sabiduría, puede contemplarse ya en el perfil audiovisual del proyecto. La intervención ha permitido reconstruir virtualmente las partes perdidas de la escultura y devolverle su policromía original, ofreciendo una imagen mucho más cercana a la que tuvo.

Restauración digital de la vestimenta del Mestre Mateo / Cedida

Según explica el director científico del proyecto, Francisco Prado-Vilar, el trabajo permite recuperar «la intensa presencia» que la pieza tuvo en su concepción inicial y apreciar con mayor claridad la extraordinaria calidad de la obra.

Además, la investigación aporta nuevas claves sobre la historia de la escultura y su significado. El estudio descifra aspectos poco conocidos de su gestualidad y de su disposición escénica, vinculando la figura con la inscripción en la que aparece el nombre del Mestre Mateo y con el coro pétreo hacia el que dirige la mirada.

Ese análisis, sostienen los investigadores, permite revisar debates históricos sobre el origen del artista, su formación y el contexto en el que fue concebida la obra.

Una «autobiografía» simbólica

Según Prado-Vilar, el retrato encierra una auténtica «autobiografía» simbólica del maestro. A su juicio, el corazón de la figura actúa como núcleo semántico de toda su coreografía gestual. «Nos encontramos ante un hito en la representación del artista como creador intelectual y, en particular, ante una formulación excepcional del concepto bíblico del sapiens architectus, el arquitecto sabio inspirado por Dios», subraya el director científico del proyecto.

Montaje mostrando la relación entre Mestre Mateo y el coro pétreo que se situaba frente a él en la nave central / Cedida

La restauración digital parte de un análisis material de la escultura y de una revisión sistemática de archivos fotográficos históricos. Ese trabajo permitió documentar los graves daños sufridos por la pieza a lo largo del tiempo, especialmente en la cabeza y en la zona inferior.

Antes de las intervenciones arqueológicas, la figura se arrodillaba sobre el suelo original, compartiendo el mismo plano espacial que los fieles. Hoy, aparece sobre un pedestal, lo que, según el estudio, altera el sentido original de la obra.

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La reconstrucción digital fue realizada por Alexandre González Rivas mediante el uso combinado de más de una decena de softwares especializados. El resultado final devuelve volumen, color y expresividad a un retrato que, ocho siglos después, ofrece una imagen más próxima a la que contemplaron sus contemporáneos.