La potente conexión gallega de la red del «narcotúnel» de Ceuta

El último gran golpe asestado por la Policía Nacional al tráfico de drogas tiene su epicentro en Ceuta. Allí se asentaba el grueso de la organización criminal que se acaba de desarticular y allí se encontró también el sofisticado «narcotúnel» lindante con Marruecos construido para introducir toneladas de hachís en España. Pero el entramado tenía más tentáculos. Uno estaba en Galicia, donde cayeron cuatro de los 27 detenidos en el operativo, entre ellos el empresario de Vigo Pablo G.F., el armador que está siendo juzgado en la Audiencia olívica por el alijo del «Simione» de 2022. La trama gallega entró en juego por su experiencia en el transporte marítimo de la droga en pesqueros y, según fuentes policiales, también desempeñaría un papel relevante en la fase de almacenamiento y redistribución de la droga. Su papel no era baladí, a la vista de lo que se encontró en el registro del trastero vigués de Castrelos el pasado viernes: junto a una fortuna en efectivo (unos 500.000 euros), se hallaron 228 kilos de hachís y 88 de cocaína.

Vista general de la fachada de la urbanización la Colina de Castrelos / FdV

El armador del «Simione», que precisamente está ahora en pleno juicio por el alijo de las 2,8 toneladas de cocaína de ese pesquero por el que afronta 13 años de cárcel, acaba de ingresar en prisión provisional por su supuesta relación con la organización del «narcotúnel» de Ceuta. A este empresario que todavía no ha cumplido los 40 años de edad se le acumulan las causas judiciales: junto a la que lo sienta ahora en el banquillo de la Audiencia de Vigo y junto a la que lo ha devuelto a la cárcel, tendrá que ir a juicio por un caso de presunta prostitución en chalés de lujo. Él no ha sido el único gallego detenido en la operación desarrollada este pasado fin de semana. Hay tres más, entre ellos un arousano que ya fue arrestado en la operación «Acetona Blanca».

La Policía Nacional, durante el operativo del «narcotúnel» / Cedida

El comisario principal Antonio Martínez Duarte, jefe de la UDYCO Central, desgranó este martes en rueda de prensa en Ceuta los detalles del operativo. En sus propias palabras, se ha logrado desarticular «una de las mayores redes de distribución de hachís en España» gracias a una investigación que se prolongó durante algo más de un año, desde febrero de 2025, y que ha derivado en la intervención de 17 toneladas de estupefaciente en las distintas fases. La red de distribución se extendió desde la ciudad autónoma hasta Cádiz y Galicia, pero, según el responsable policial, se ha conseguido atacar a toda la organización.

Los líderes estaban en Marruecos y Ceuta

Dos personas lideraban la red. Uno desde Marruecos, considerado el “narcoarquitecto” y “patrón de los túneles”. Otro en Ceuta, dueño de toda la droga intervenida. Se detectaron contactos del principal responsable de los narcotraficantes con activos coordinadores de narcolanchas que operan en La Línea de la Concepción, así como con individuos en Galicia «comprometidos en el transporte de la droga con pesqueros». En agosto cerraron el acuerdo para importar la droga hasta Galicia, al haber sido atacada policialmente la ruta del sur de España con la incautación de 15 toneladas de hachís en Almería.

Un paso subterráneo con tres niveles

Una de las partes más llamativas de la operación es sin duda el hallazgo del «narcotúnel» que conectaba Ceuta con Marruecos. Con un acceso camuflado detrás de un refrigerador insonorizado de grandes dimensiones, tenía tres niveles –pozo de descenso, una cámara intermedia para almacenar fardos y una línea final hacia Marruecos—, y un sistema de raíles, vagones, poleas y grúas para mover palets de hachís.

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Desde la entrada del túnel había que descender por un pozo hasta un nivel intermedio donde se apilaban los fardos de hachís antes de su extracción hasta el exterior, en lo que se conocía como la “narcodespensa”. Allí esos fardos eran preparados y almacenados tras subirlos, gracias a un sistema de grúas y poleas diseñado para mover cargas pesadas, desde un nivel inferior. En este nivel es donde empezaba el laberinto propio de una mina. Estaba perfectamente estructurado con vagones «que se movían a través de un sistema de raíles de compleja construcción y propio de obras de ingeniería perfectamente diseñadas».