Radiografía de la Justicia gallega en 2025: menos procedimientos nuevos, reduce el atasco judicial y aumenta su capacidad de resolución

Desde hace años, los juzgados de Galicia se enterraban en montañas de casos nuevos para resolver, atrasando decenas de trámites y llevando a los magistrados «al límite», como denunciaban hace unos meses. El aumento de la litigiosidad estaba congestionando y desbordando a la Administración de la Justicia en la comunidad, sobrecargando los cupos de cada juez, y llegando a dispararse un 40% desde 2019. Sin embargo, en 2025 la situación se ha destensionado notablemente tras cerrar el ejercicio con más asuntos resueltos que ingresados.

Aunque los juzgados gallegos clausuraron el último año con 210.166 casos aún en trámite, se evidencia un descenso de un 3,5 % con respecto a 2024, según se desprende el último informe publicado este lunes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Esto fue posible gracias a que entre enero y diciembre de 2025 los órganos judiciales gallegos recibieron un 3% menos de asuntos nuevos, un total de 374.550, mientras que resolvieron 377.662, lo que supone en un incremento interanual de un 4,3%.

Es decir, por un lado, la Justicia gallega logró aumentar su capacidad de resolución; y por otro, ha menguado la tasa de litigiosidad, que mide el volumen de asuntos judiciales ingresados en los tribunales en relación con la población total. En 2025, esta se situó en 137,97 casos por cada 1.000 habitantes, lo que sitúa la media gallega por debajo de la estatal, que se estableció en 153,7, según el informe. En 2024, fueron 142,7 casos registrados en Galicia por cada 1.000 habitantes.

Acelerón en la jurisdicción civil

El balance evolutivo no ha sido el mismo en todos los ámbitos, sino que más bien se ha ido trazando una línea desigual, según los datos del CGPJ. En general, la resolución de procedimientos, en comparación con el ejercicio anterior, se incrementó en todas las jurisdicciones, excepto en la social, que presenta un descenso de un 5,4 %.

En ese sentido, la jurisdicción civil registró los avances más claros de la Justicia gallega. Los magistrados resolvieron 188.001 asuntos, un 7,6 % más que en 2024, lo que permitió reducir los casos pendientes en un 8,1 %. La descongestión también fue notoria en el ámbito penal —donde entraron un total de 150.328 procedimientos— , ámbito en el que se resolvieron 146.020, un 3% más, aunque la cantidad de asuntos tramitándose al finalizar el año también creció ligeramente, hasta los 56.647, un 4,7 % más.

En la jurisdicción contencioso-administrativa se abrieron 9.370 nuevos procedimientos, pero los órganos judiciales concluyeron 9.486 , con un incremento del 1,2 %, y quedaron pendientes 7.339, un 0,9 % más que en 2024. Mientras, en el ámbito social, donde la mayoría de los casos eran conflictos laborales, entraron 34.409 —un 5,3 % menos— y se resolvieron 34.155, un 5,4 % menos. No obstante, al cierre de 2025 quedaron 27.709 procedimientos sin resolver, «prácticamente los mismos que en 2024», según expresa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en un comunicado.

El balance por provincias

El análisis por provincias refleja que A Coruña soporta la mayor presión judicial de Galicia. Entre enero y diciembre de 2025, los juzgados coruñeses registraron 140.706 nuevos casos y resolvieron 139.542, una cifra ligeramente inferior a la de los asuntos ingresados. A pesar de ello, el volumen de procedimientos pendientes se redujo un 2,5 %, hasta situarse en 92.270 al finalizar el año, lo que confirma una ligera mejora aunque la presión sobre los juzgados sigue siendo elevada.

Mientras, en Pontevedra la evolución fue más favorable. Los tribunales recibieron 134.361 nuevos asuntos, pero resolvieron 136.827, lo que permitió reducir el número de procedimientos en trámite con mayor intensidad. Al cierre de 2025 quedaban pendientes 66.200 casos, un 5,4 % menos que el año anterior, el mayor descenso entre las provincias gallegas. Es decir, Pontevedra lidera el desatasco en la Justicia gallega.

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Las provincias con menor volumen de litigios, Lugo y Ourense, también registraron una evolución positiva. En Lugo entraron 39.194 procedimientos y se resolvieron 39.986, lo que permitió rebajar los asuntos pendientes un 3,3 %, hasta 26.475, y mantener una mejora moderada y sostenida. Por su parte, en Ourense, la provincia con menor carga judicial, se resolvieron más asuntos de los que entraron, reduciendo el volumen acumulado. Los juzgados ourensanos recibieron 37.321 casos y resolvieron 38.319, minimizando los pendientes un 4,4 %, hasta un total de 16.972.